20 milliós nézettség: így kell helyesen használni a négyoldalú sajtreszelőt

A sajtreszelés az, ami az egyik leggyűlöltebb feladat a konyhában. Már az előkészítése időigényes, a reszelő összevissza mozog, vagy épp nem úgy működik, ahogy szeretnénk. De lehet, ennek csak az az oka, hogy egész eddig rosszul végeztük ezt a konyhai műveletet. Mutatjuk, hogyan tedd úgy, hogy pikkpakk végezz vele.

Kiderült, hogyan is kell használni igazából a négylyukú sajtreszelőt. Fotó: pexels

A trükköt egy tiktokker mutatta be a videómegosztó platformon. Brenna Breedlove kiemelte, ő is ott látta ezt a tippet, a módszer pedig egyszerűen zseniális. A hölgy nem is magyarázta túl, 15 másodperces videójában rögtön a lényegre tért és megmutatta, hogyan is kell egyszerűen és könnyedén használni a sajtreszelőt – írja a Life.hu

Ehhez pedig igazából egy dologra van szükség: nem egy tálba vagy tányérba állítva kell reszelni a sajtot, hanem a négylyukú reszelőt az oldalára döntve kell rajta mozgatni a sajtot. Ezzel a roppant egyszerű megoldással 20 milliós nézettséget szerzett Brenna, no meg rengeteg kommentelőt, aki mind feltette magának a kérdést: eddig miért nem így reszelték a sajtot?