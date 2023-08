Így dobd fel az otthonod saját készítésű lámpabúrával

Bár a nyárvégi kánikulában nehéz arra gondolni, hogy lassan eljönnek a korán sötétedő, hideg téli napok, egy kis fantáziával feldobhatjuk a várakozást: az ide-oda pakolgatott kacatokból egyedi lámpabúrákat készíthetünk, amelyekre hónapokkal később is jó lesz ránézni - de akár el is ajándékozhatjuk a műveinket. A 365 blogoldal összegyűjtött néhány ötletet, és azt is javasolják, hogy az egyedileg készült lámpabúrákhoz talpat, armatúrát és vezetéket a lakberendezési áruházakban és barkácsboltokban keressünk.

Fotó: Pixabay

Hangulatos lámpát készíthetünk például vállfából - ehhez csak annyit kell tennünk, hogy a félbevágott vállfákat megfúrjuk, dróttal összekötjük és a vezeték köré rögzítjük. Érdemes "izzószálat" utánzó LED-fényforrást választani hozzá. A vintage-stílus kedvelőinek pedig érdemes a régi sajtreszelők belsejébe izzót rejteni, és így felfüggeszteni a lámpát a plafonra.

A biciklizés szerelmeseinek két lehetőséget is javasolnak: a pepecselést sem bánók számára tökéletes dizájnelem lehet egy biciklialkatrészekből összeragasztott lámpabúra, de akár a bicikligumiba is illeszthetünk izzókat, vidám keréklámpát készítve - a végeredmény itt megtekinthető.

Muffinkosarakból igazán cuki búra készíthető: a hártyavékony papírkosarak összeragasztásával elképesztően látványos búrát készíthetünk, amit akár egy rizslámpára is ráilleszthetünk. Az italos fémdobozok nyitófüle kis ügyességgel leszedhető a dobozról, utána pedig még több türelemmel különleges lámpabúrává fonhatjuk össze (az elkészítés módja itt található).

A muffinkosaraknál egyszerűbb változat, ha papírcsíkokat használunk, és egy adag ragasztószalagot, amiből elképesztően látványos, sokkal drágábbnak tűnő búra készülhet. A ruhacsipeszekből készült búra is a nagyon egyszerűek közé tartozik, elég csak összecsiptetni a csipeszeket, bár a biztonság kedvéért ragasztópisztollyal érdemes ráerősíteni azon a részen, ahol az armatúrához rögzítjük.

Befőttesüvegek minden háztartásban akad, a lámpakészítéshez felhasználható módja pedig végtelenül változatos: kiönthetjük a befőttesüvegek belsejét festékkel, egyszínűvel vagy vidáman több árnyalatban is, de akár pasztellszínekkel is, és akkor teljesen más hatást kelt. De ugyanúgy használhatunk borosüvegeket is, ebben az esetben már a felfüggesztés is készülhet újrahasznosított fából, öreg deszkák és stafnik egybecsavarozásával, dróttal kiegészítve.