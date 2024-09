Döbbenetes, ami most kiderült Katalin hercegnéről , Mikes Anna kitálalt, miért nem vállalta a Dancing with the Stars-t, Köllő Babett felmondott

Szabó Zsófi olyan képet tett ki magáról, amit Andrei Mangra sem bírt szó nélkül hagyni

Mint arról már beszámoltunk, néhány napja ismertté vált, hogy kik fognak fellépni a Dancing with the Stars ötödik évadában, amelyet idén ősztől láthatnak a nézők a TV2-n. Rengetegen várják már a műsor visszatérését, hiszen sokak kedvencéről van szó. A párok a napokban elkezdték a közös munkát, erről tanúskodik az is, hogy egyre több fotó és videó jelent meg erről a közösségi oldalaikon. Szabó Zsófi legújabb Instagram-bejegyzéséből kiderül, hogy partnerével már ők is beköltöztek a táncterembe. „Sziasztok! Beköltöztünk a táncterembe” – olvasható a csinos műsorvezető posztjában. Ám a fotó mellett nem tudott elmenni szó nélkül a táncpartnere, Andrei Mangra sem, aki egyből véleményezte azt. „Jó a forma, jó a spicc” – jegyezte meg a táncos, aki Tóth Andival közösen megnyerte a Dancing with the Stars második évadát még 2021-ben.

Szabó Zsófi táncpartnerével már elkezdték a felkészülést (Fotó: TV2)

Mikes Anna kitálalt: valójában ezért nem szerepel a Dancing with the Stars-ban

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a TV2 sikerműsora, a Dancing with the Stars megváltoztatta Mikes Anna életét, hiszen nem csupán országos ismertségre tett szert a produkciónak köszönhetően, hanem a szerelemre is rátalált Krausz Gábor személyében – ráadásul nem sokkal az után, hogy a sztárséf házassága véget ért Tóth Gabival. Rengetegen várták, hogy kiderüljön, kik fognak szerepelni a Dancing with the Stars következő évadában, a TV2 pedig nemrég be is jelentette a táncosokat és a sztárokat is, de az előző évadot Krausz Gáborral megnyerő Mikes Anna nem volt közöttük. Rögtön be is indult a pletykagyár, és arra tippelt a legtöbb kommentelő, hogy a táncosnő valószínűleg azért nem lesz benne a műsorban, mert Tóth Gabi is a versenyzők között van és nem akar kellemetlenséget – Mikes Anna most elárulta az igazságot. A pontos indok az alábbi posztjában olvasható:

Köllő Babett beadta a felmondását

Köllő Babett híres arról, hogy ami a szívén, az a száján, őszinteségét ráadásul egy cseppnyi humorral is rendszeresen megfűszerezi. A csinos műsorvezető rendre megosztja követőivel azokat a problémákat, amelyekkel nap mint nap szembetalálja magát. Noha Babett kimondottan jó viszonyt ápol a lányával, azért így is sokszor előfordul, hogy értetlenül áll Milla viselkedése előtt. Szerencsére egyikőjük sem veszi túl komolyan a zökkenőket. A minap történt ugyanis, hogy újfent étkezési gondok akadtak. Babett érdeklődött, hogy lánya mit szeretne ebédre, aki nemes egyszerűséggel csak megvonta a vállát, mondván: „neki mindegy”. Az étel tálalásakor azonban csak egy szájhúzást kapott a modern sztáranyuka, aki felháborodottan reklamálta, hogy nemrég ez még sláger volt. „Két hete még szeretted” – mondta neki. „Akkor se szerettem, csak megettem. Inkább csinálok magamnak valamit” – válaszolta Milla, majd egy tányér keksszel fordult egyet a konyhában. Babett úgy érezte, eljött az idő: felmond.