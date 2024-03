Ezek a komoly egészségügyi problémák előzték meg Katalin hercegné rákos megbetegedését

Katalin hercegné pénteken, egy megrázó videóban jelentette be, hogy súlyos daganatos megbetegedéssel küzd, rákot diagnosztizáltak nála.

Katalin hercegné pénteken jelentette be, hogy daganatos beteg. (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

A bejelentés, amelyet a hercegnő „hatalmas sokknak” nevezett, egy, azóta testbeszéd-szakértő által is kielemzett videoüzenetben hangzott el. A hír két hónappal azután érkezett, hogy ideiglenesen visszavonult a közélettől, miután a Kensington-palota akkori közlése szerint egy nem daganatos hasi betegség miatti műtétet hajtottak végre rajta.

Vilmos herceg felesége kijelentette: időbe telt, hogy az operáció után kellő mértékben felépüljön a kezelés elkezdéséhez, és idő kellett ahhoz is, hogy a történteket megfelelő és megnyugtató módon elmagyarázzák három kisgyermeküknek, György és Lajos hercegeknek, illetve Sarolta hercegnőnek.

A világ figyelme a pénteki bejelentés óta Katalin hercegnére és a teljes családra irányul, a Daily Mail pedig arra vállalkozott, hogy összegyűjti a 42 éves Katalin eddigi egészségügyi problémáit, amiket mind hihetetlen akaraterővel és kitartással győzött le.

Gyerekkori sérülés: 7 centis vágás található Katalin hercegné koponyáján

Bár a haja általában eltakarja, 2011-ben észrevették, hogy Katalin fejének bal oldalán egy 7 centis vágás található, ami egy gyerekkori baleset eredménye lehet. A hivatalos közlemény szerint Katalin kislányként egy súlyos műtéten esett át, ám azt már nem részletezték, hogy pontosan miért volt szükség az operációra. Annyit elárultak különféle sebészek, hogy vélhetően egy anyajegyet kellett eltávolítani Katalin fejéről.

Reggeli rosszullétek

Veszélyes terhességi hányásnak hívják azt az egészségügyi problémát, amely Katalin mindhárom terhességét jócskán megnehezítette a várandósság korai szakaszaiban. Amikor a hercegné 2012-ben György herceggel volt várandós, kórházba is került a súlyos kiszáradást eredményező jelenségtől, ami miatt a kismamák harmincszor is hányhatnak egy nap. Ez a probléma Katalin két további terhességénél is fennállt, igaz, akkor már otthon vészelte át a kínzó tüneteket. Később pedig elárulta, meditációval igyekezett túllenni a nehézségen.

Hasi műtét

Katalin januárban két hetet töltött kórházban egy tervezett hasi operáció miatt. Bár erről a beavatkozásról sem osztott meg részleteket a királyi család, a daganatos megbetegedést akkor még kizárták. Sajnos azonban a műtétet követő vizsgálatok során kiderült, hogy Katalin hercegné rákkal küzd, ám így is csak a gyógyulására és a gyerekeire koncentrál.

Elmondtam nekik, hogy jól érzem magam, és napról napra erősödöm azáltal, hogy a gyógyulásomat elősegítő dolgokra összpontosítom figyelmemet gondolatilag, testileg és lelkileg

— fogalmazott péntek esti videóüzenetében Katalin hercegné.