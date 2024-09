Nem tudta tovább titkolni: döbbenetes, ami most kiderült Katalin hercegnéről

Az utóbbi időben sok érdekes dolog derült ki a rákbetegségből kigyógyult walesi hercegnéről, Katalinról. Most egy újabb ilyen lepleződött le, ugyanis van egy „titkos kódja”, amellyel gyermekei viselkedését kordában tartja.

Katalin hercegné így jelez gyerekeinek, ha változtatniuk kell a viselkedésükön / Fotó: Rob Newell – CameraSport / Getty Images

Vilmos és Katalin köztudottan gyakorlatiasak, amikor György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg neveléséről van szó. És bár a nyilvánosság előtt mindig jól viselkednek, van, hogy néha rosszalkodnak. György és Sarolta arról ismert, hogy vicces arcokat vágnak megjelenéseik során, a kis Lajos pedig címlapokra került, amikor 2022-ben ellopta a show-t viselkedésével a néhai királynő platina jubileumán.

Ám amikor a hercegné úgy érzi, hogy a viselkedésük átlép egy határt, egy „kódot” használ, hogy ezzel figyelmeztesse őket a helyes magatartásra. Tom Quinn királyi szakértő mindent elárult erről a Gilded Youth, An Intimate History of Growing Up in the Royal Family című könyvében. Azt írta:

Amikor Lajos herceg például rosszul viselkedett a néhai királynő platina jubileumán, amikor kidugta a nyelvét az édesanyjára, erre Katalin reakciója kiérdemelte a szakértők dicséretét. Nyilvánvalóan titkos kódot használt a gyerekek megnyugtatására, ahogyan azt alkalmanként teszi – egyszerűen azt mondta, hogy »tartsunk szünetet«. A gyerekek tudják, hogy ennek a néhány szónak sokkal nagyobb súlya van, mint azt gondolnánk.

Györgynek, Saroltának és Lajosnak is szigorú szabályokat kell betartania a család otthonában, az Adelaide Cottage-ban. Amikor a fiatal királyi család valamelyik tagja rosszalkodik vagy elveszíti a türelmét, Kate és Vilmos állítólag elviszi őket egy „kanapébeszélgetésre”. Ennek lényege, hogy ahelyett, hogy egyedül maradnának a gondolataikkal és érzéseikkel, egy szülő ott van, hogy segítsen nekik megérteni a történteket.