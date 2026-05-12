Duguláselhárítás: így kerülhetjük el, hogy átverjenek minket!

Amint eldugul egy lefolyó, vízcső a lakásban sokan pánikból döntenek, és az interneten a keresőtalálatok közül az első gyorsszolgálatot hívják ki. Mindezt anélkül, hogy utánanéznének az áraknak vagy a feltételeknek, amiből később komoly ráfizetés lehet. Így kerülhetők el ezek az anyagilag is megterhelő duguláselhárítással kapcsolatos helyzetek!

Miért nem érdemes pánikból cselekedni?

Egy meggondolatlan telefon vége könnyen vezethet indokolatlanul magas számlához, bizonylat nélküli munkavégzéshez vagy olyan javításhoz, ami rövid időn belül ismételt hibához vezet. Pedig egy kis elővigyázatossággal sok kellemetlenség, felesleges kiadás és vita megelőzhető lenne. Mutatjuk mit érdemes mérlegelni a szakemberek szerint, ha duguláselhárítóra van szükségünk.

Először próbálkozzunk házi megoldásokkal

A tudatos lefolyótisztítás alapköve a megelőzés. Egy jól megválasztott szűrő a mosogatónál vagy a zuhanyzóban havonta több ezer forintot és rengeteg bosszúságot takaríthat meg nekünk. Ha azonban már megtörtént a baj, és áll a víz, nem kell azonnal a telefon után nyúlni. Számos kisebb dugulás orvosolható otthoni eszközökkel is.

Ecet és szódabikarbóna: ez a klasszikus párosítás enyhébb lerakódásoknál csodákra képes.

Forró víz: meglepően hatékony lehet a sima lobogó víz is, különösen a konyhában, ahol a lerakódott zsír és a szappanmaradék okozza a szűkületet.

Pumpa: ha a víz lassan, de még elszivárog, a vákuum ereje segíthet.

A vegyszerekkel csak óvatosan A boltokban kapható agresszív lefolyótisztítók kétélű fegyverek. Nemcsak a környezetet terhelik, de a maró anyagok hőt termelnek, ami eldeformálhatja a műanyag csöveket, vagy kőkemény szappanná kötheti a zsírt, véglegesen elzárva a járatot. Csak végső esetben, és akkor is óvatosan használjuk őket!

Mikor hívjunk mindenképp duguláselhárítót?

Ha a fenti módszerek kudarcot vallanak, a víz visszaáramlik, vagy több helyiségben, például a WC-ben és a kádban is egyszerre jelentkezik a probléma, akkor valószínűleg a fővezeték (strang) érintett. Ilyenkor már ne kísérletezzünk tovább, mert nagyobb kárt okozhatunk a rendszerben.