Duguláselhárítás: így kerülhetjük el, hogy átverjenek minket!
Több pénzügyi csapdát is rejthet egy ilyen szorult helyzet. Egyre több a csaló, és az expressz szolgáltatók is megkérik a munka árát. Mire figyeljünk, ha duguláselhárítóra van szükségünk? Íme!
Amint eldugul egy lefolyó, vízcső a lakásban sokan pánikból döntenek, és az interneten a keresőtalálatok közül az első gyorsszolgálatot hívják ki. Mindezt anélkül, hogy utánanéznének az áraknak vagy a feltételeknek, amiből később komoly ráfizetés lehet. Így kerülhetők el ezek az anyagilag is megterhelő duguláselhárítással kapcsolatos helyzetek!
Miért nem érdemes pánikból cselekedni?
Egy meggondolatlan telefon vége könnyen vezethet indokolatlanul magas számlához, bizonylat nélküli munkavégzéshez vagy olyan javításhoz, ami rövid időn belül ismételt hibához vezet. Pedig egy kis elővigyázatossággal sok kellemetlenség, felesleges kiadás és vita megelőzhető lenne. Mutatjuk mit érdemes mérlegelni a szakemberek szerint, ha duguláselhárítóra van szükségünk.
Először próbálkozzunk házi megoldásokkal
A tudatos lefolyótisztítás alapköve a megelőzés. Egy jól megválasztott szűrő a mosogatónál vagy a zuhanyzóban havonta több ezer forintot és rengeteg bosszúságot takaríthat meg nekünk. Ha azonban már megtörtént a baj, és áll a víz, nem kell azonnal a telefon után nyúlni. Számos kisebb dugulás orvosolható otthoni eszközökkel is.
- Ecet és szódabikarbóna: ez a klasszikus párosítás enyhébb lerakódásoknál csodákra képes.
- Forró víz: meglepően hatékony lehet a sima lobogó víz is, különösen a konyhában, ahol a lerakódott zsír és a szappanmaradék okozza a szűkületet.
- Pumpa: ha a víz lassan, de még elszivárog, a vákuum ereje segíthet.
A vegyszerekkel csak óvatosan
A boltokban kapható agresszív lefolyótisztítók kétélű fegyverek. Nemcsak a környezetet terhelik, de a maró anyagok hőt termelnek, ami eldeformálhatja a műanyag csöveket, vagy kőkemény szappanná kötheti a zsírt, véglegesen elzárva a járatot. Csak végső esetben, és akkor is óvatosan használjuk őket!
Mikor hívjunk mindenképp duguláselhárítót?
Ha a fenti módszerek kudarcot vallanak, a víz visszaáramlik, vagy több helyiségben, például a WC-ben és a kádban is egyszerre jelentkezik a probléma, akkor valószínűleg a fővezeték (strang) érintett. Ilyenkor már ne kísérletezzünk tovább, mert nagyobb kárt okozhatunk a rendszerben.
Mire figyeljünk, ha szakembert kell hívni?
A viták 90%-a megelőzhető egy ötperces tudatos telefonbeszélgetéssel: kérjünk egy „tól-ig” árat a probléma leírása alapján, tisztázzuk, kell-e fizetni akkor is, ha a szakember nem tudja elhárítani a hibát, kérdezzünk rá konkrétan az esti, hétvégi vagy sürgősségi pótdíjakra. Aki pedig már a telefonban elzárkózik a számlaadástól, azt azonnal felejtsük el. Ezen kívül pedig érdemes ellenőrizni a lakásbiztosításunkat is! Sok konstrukció ugyanis tartalmaz asszisztencia-szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy a biztosító küld megbízható szakembert, vagy bizonyos összeghatárig kifizeti a számlát.
Ezek a megbízható szakemberek ismertetőjegyei
Egy korrekt vállalkozó azonosítható. Rendelkezik saját weboldallal, ahol feltünteti a cégadatait vagy egyéni vállalkozói számát. Ne érjük be egy puszta mobilszámmal! A számlaadás nem csak formalitás: ez a garanciális igényérvényesítésünk egyetlen törvényes alapja. A számlán külön tételként kell szerepelnie a munkadíjnak és az esetleges anyagköltségnek.
Erre figyeljünk a duguláselhárítás alatt
A megtévesztés leggyakrabban a helyszínen történik, ezért figyeljünk a következő gyanús jelekre:
- ha a szerelő több emberrel érkezik, és kapkodva, ellentmondásosan kommunikál, ne hagyjuk magunkat sürgetni,
- gyanús, ha a szakember nem a duguláshoz legközelebbi ponton kezdi a munkát, hanem távolabbról próbál „méterdíjas” tisztítást végezni,
- ha a munka közben váratlan többletproblémákra hivatkozva drasztikusan emelkedik az ár, kérjünk írásos indoklást.
Irányadó piaci árak (tájékoztató jelleggel)
|Feladat típusa
|Átlagos árkategória
|WC duguláselhárítás
|25.000 – 45.000 Ft
|Mosogató, kád tisztítása
|20.000 – 35.000 Ft
|Padlóösszefolyó tisztítása
|15.000 – 40.000 Ft
|Fővezeték (strang) tisztítása
|25.000 – 70.000 Ft
|WOMA csatornatisztítás
|30.000 – 55.000 Ft
Mi a teendő, ha mégis átvertek minket?
Ha utólag derül ki a túlszámlázás vagy a silány munka, ne nyugodjunk bele! Első körben küldjünk e-mailt vagy tértivevényes levelet a vállalkozónak, rögzítve a kifogásainkat és a kérésünket (pl. részleges visszatérítés). Ha a vállalkozó nem együttműködő, forduljunk a lakóhelyünk szerinti békéltető testülethez. Ez egy ingyenes, gyors eljárás, ahol szakértők segítenek az egyezség létrehozásában. 250.000 Ft alatti igény esetén pedig a testület akár kötelező erejű döntést is hozhat. Megtévesztő árazás esetén a kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályán tehetünk bejelentést. Ha pedig kényszerítést érzünk, vagy nyilvánvaló csalás történt (pl. munka nélkül követeltek pénzt), hívjunk rendőrt.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre