Mi is sokkot kaptunk volna: ez várta éjszaka a férfit a mosdóban!

Egy angol férfi rémálomszerű dolgot tapasztalt, amikor éjjel felkelt, hogy használja a mosdót, és rádöbbent: nincs egyedül a fürdőszobában. Norman Smith, az Invicta Environmental Ltd. tulajdonosa és csapata egy sürgősségi hívás után érkezett a helyszínre, miután a megdöbbent lakó egy elszabadult kígyót talált a lefolyócső takaró dobozában.

A férfi teljesen ledöbbent, amikor egyik éjszaka egy kígyó nézett vissza rá a mosdóban (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

A férfi átélte élete egyik legrosszabb élményét

Szerencsére a meglepett férfi nem sérült meg, a szakembereknek pedig sikerült az állatot visszajuttatni a közeli lakóhelyén élő gazdájának. Jack Edwards, az Invicta Environmental munkatársa elmondta:

Az Egyesült Királyságban a kígyók ritkák, de amikor megszöknek a fogságból, nehéz elkapni őket, mert szeretnek szűk helyekre bújni. Szerencsére ügyfelünk időben hívott minket, így sikerült a kígyót biztonságosan visszajuttatni a tulajdonosához. Bár nem vagyunk kimondottan kígyófogók, mindig készen állunk a segítségnyújtásra

A The Mirror információi szerint a kígyók különösen ügyesen férnek át apró réseken, és könnyen bejutnak a szomszédos ingatlanokba. Az ilyen esetek különösen ijesztőek lehetnek, ha az állatok a fürdőszobákhoz hasonló helyekre jutnak.

Az elszabadult egzotikus állatok elfogása megfelelő tudás nélkül stresszt okozhat az állatnak, és veszélyes lehet az emberre nézve, ezért érdemes a helyi állatirtó vagy környezetvédelmi szolgáltatóhoz fordulni

– hangsúlyozták az Invicta Environmental szakemberei.

Emlékeztették az egzotikus állatok gazdáit, hogy mindig ügyeljenek kedvenceik ketrecére, terráriumára, különös figyelmet fordítva az apró résekre, amelyekről nem is gondolnák, hogy a kígyó át tud férni rajtuk.