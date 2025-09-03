RETRO RÁDIÓ

Mi is sokkot kaptunk volna: ez várta éjszaka a férfit a mosdóban!

Egy csapásra kiment az álom a szeméből.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.09.03. 21:30
WC kígyó férfi éjszaka

Egy angol férfi rémálomszerű dolgot tapasztalt, amikor éjjel felkelt, hogy használja a mosdót, és rádöbbent: nincs egyedül a fürdőszobában. Norman Smith, az Invicta Environmental Ltd. tulajdonosa és csapata egy sürgősségi hívás után érkezett a helyszínre, miután a megdöbbent lakó egy elszabadult kígyót talált a lefolyócső takaró dobozában.

alt=A férfi teljesen ledöbbent, amikor egyik éjszaka egy kígyó nézett vissza rá a wc-ből
A férfi teljesen ledöbbent, amikor egyik éjszaka egy kígyó nézett vissza rá a mosdóban (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

A férfi átélte élete egyik legrosszabb élményét

Szerencsére a meglepett férfi nem sérült meg, a szakembereknek pedig sikerült az állatot visszajuttatni a közeli lakóhelyén élő gazdájának. Jack Edwards, az Invicta Environmental munkatársa elmondta:

Az Egyesült Királyságban a kígyók ritkák, de amikor megszöknek a fogságból, nehéz elkapni őket, mert szeretnek szűk helyekre bújni. Szerencsére ügyfelünk időben hívott minket, így sikerült a kígyót biztonságosan visszajuttatni a tulajdonosához. Bár nem vagyunk kimondottan kígyófogók, mindig készen állunk a segítségnyújtásra

A The Mirror információi szerint a kígyók különösen ügyesen férnek át apró réseken, és könnyen bejutnak a szomszédos ingatlanokba. Az ilyen esetek különösen ijesztőek lehetnek, ha az állatok a fürdőszobákhoz hasonló helyekre jutnak.

Az elszabadult egzotikus állatok elfogása megfelelő tudás nélkül stresszt okozhat az állatnak, és veszélyes lehet az emberre nézve, ezért érdemes a helyi állatirtó vagy környezetvédelmi szolgáltatóhoz fordulni

– hangsúlyozták az Invicta Environmental szakemberei.

Emlékeztették az egzotikus állatok gazdáit, hogy mindig ügyeljenek kedvenceik ketrecére, terráriumára, különös figyelmet fordítva az apró résekre, amelyekről nem is gondolnák, hogy a kígyó át tud férni rajtuk.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu