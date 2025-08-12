Őrület: 6 méteres kígyót találtak a lakóház kukájában

Egy nő megdöbbentő felfedezést tett Los Angeles belvárosában: egy 6 méter hosszú piton hevert egy társasház kukájában. A kígyót – amelyről később kiderült, hogy nőstény – egy műanyag tárolódobozba zárva dobták a szemét közé. Ma már biztonságban van egy hüllőmentő központban, ahol gyógykezelést kap.

A kígyót valószínűleg anyagi gondok miatt hagyták magára (Fotó: Unsplash)

A KTLA beszámolója szerint a lakó, Teresa Sanchez múlt héten épp behajtott az épület garázsába, amikor észrevett egy furcsa tárgyat a kuka tetején.

„Először azt hittem, hogy egy játék kígyó” – mesélte. „Aztán arra gondoltam, ki hagyna itt egy ekkora plüssfigurát? Közelebb mentem, és annyira élethűnek tűnt, hogy akkor már kitömött állatra gyanakodtam. Aztán megmozdult. El sem hittem! Azt kérdeztem magamtól: most Floridában vagyok? Mi történik itt?” – tette hozzá immár nevetve. Sanchez és egy szomszédja azonnal elkezdett segítséget keresni, mivel fennállt, hogy a hatalmas kígyó veszélyt jelenthet a házban élő kisállatokra és gyerekekre, ugyanakkor a piton állapota miatt is aggódtak. Egy szemtanú szerint az állat beteg volt, a szája bedagadt, és nem tudta kinyitni – írja a People magazin.

A kiérkező állatmentő szolgálatok és hatóságok többsége jelezte, nem hozzá tartozik az eset, mások közölték, hogy elaltatnák az állatot. „Én viszont szerettem volna valakit találni, aki együttérző az állatokkal, és megpróbálja megmenteni” – mondta Sanchez. Végül sikerült elérnie Joseph Hartot, a SoCal Reptile Hunter hüllőmentő program alapítóját, aki vállalta, hogy kiszabadítja és rehabilitálja a kígyót. Egy videón látható, ahogy Hart bemászik a kukába, majd kézbe veszi az állatot. Később az Instagramon közölte: a nőstény piton az Apples nevet kapta, és jelenleg kiváló kezekben van. „Megkapja a szükséges gyógyszereket és azt az ellátást, ami ahhoz kell, hogy teljesen felépüljön!” – írta.

A Los Angeles-i helyi törvények szerint mindenki, aki kígyót vagy más egzotikus állatot tart, köteles engedélyt kérni a várostól. Hart – aki vadon élő hüllőkről tart oktató programokat, állatmentéseket végez és rendezvényeket szervez – most adománygyűjtést indított Apples további gyógykezelésére és egy megfelelő méretű, 6 méteres pitonnak való terrárium beszerzésére. „Apples most már megkapja azt a törődést, kezelést és együttérzést, amit megérdemel!” – írta egy fotó kíséretében. – „Folyamatosan beszámolunk a gyógyulásáról. Az adományokat közvetlenül az ellátására, gyógyszereire és a méretéhez illő, megfelelően kialakított helyre fogjuk fordítani.”