Meglepő fordulat a magyar drogbizniszben

Erre az akcióra is büszkék lehetnek a magyar rendőrök. Újabb csapás a magyar drogbizniszre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.05.
Szokatlan csavar a magyar drogbizniszben: a rendőrség gyanúja szerint egy dílerként dolgozó 56 éves férfi egészségi állapota nem tetet lehetővé, hogy folytassa az alvilági karriert, ezért átadta a stafétát egy ismerősének, aki tovább vitte a kábítószer-kereskedelmet. Ám nem sokáig élvezhette pozícióját, mert a rendőrök „szagot fogtak”, és lecsaptak az „örökösre”.

A magyar drogbizniszt nem kíméli a hatóság, és kegyetlenül lecsap (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

Magyar drogbiznisz: hullanak fejek

A gyanú szerint az 56 éves budaörsi férfi Pest vármegyében és Budapesten is terítette a drogot. Az élet azonban közbeszólt, betegsége miatt nem tudta folytatni az üzletet, melyet végül egy 50 éves fővárosi ismerősének adott át. A budaörsi nyomozók márciusban összehangolt akció keretében Budapesten fogták el a dílert és törzsvásárlóit.

A drogfogyasztók egyikét – egy 37 éves férfit – egy IX. kerületi aluljáróban, 45 éves társát pedig egy XVI. kerületi borbélyüzletnél fogták el. A rendőrök kábítószergyanús növényi törmeléket és a porciózáshoz használt eszközöket találtak náluk. A drogteszt pozitív lett, így az érintettek nem is tagadták a kábítószer fogyasztás tényét. Kihallgatásukkor elmondták, hogy korábban üzleti kapcsolatban álltak a budaörsi dílerrel, de már jó ideje mindketten az 50 éves budapesti Sz. Sándortól vásárolják a drogot.

A fővárosi kábítószer-kereskedő autójával a XX. kerületben közlekedett, amikor a nyomozók lecsaptak rá. A kocsiban jelentős mennyiségű kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le. A lakásában tartott kutatás során három, nagyméretű befőttesüvegben mintegy 4,5 kilónyi szúrós szagú, zöldes színű, és több mint fél kilónyi fehér, krémes állagú kábítószergyanús anyagot foglaltak le. A rendőrök digitális mérleget, csomagolóanyagokat, valamint nagyobb összegű készpénzt is találtak. A nyomozók az 50 éves férfit kábítószer-kereskedelem miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit elrendelt a bíróság – közölte a Police.hu.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő.

Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez. A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
