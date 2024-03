Dévényi Tibor kitálalt Szécsi Pál és Domján Edit évtizedek óta titkolt esküvőjének részleteiről

Több évtizedes titok került napvilágra a minap. Dévényi Tibor elárulta, hogy Szécsi Pál és Domján Edit házasságot is kötött. De hogy honnan is tudja a lemezlovas mindezt? Onnan, hogy ő is jelen volt...