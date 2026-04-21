Polgár Tünde szerint sok nő rossz úton jár: „Kitettük a húspiacra mindenünket”

Sokakat megosztó, ám annál őszintébb gondolatokat fogalmazott meg Polgár Tünde, amikor arról beszélt, mit jelent szerinte igazi nőnek lenni. A téma érzékeny, hiszen a külső, a viselkedés és a párkapcsolati dinamika mind olyan terület, ahol rengeteg a vélemény és a vita. Polgár Árpád felesége azonban nem kerülgette a forró kását, és egyértelműen kijelölte, szerinte hol húzódik a határ.

Polgár Tünde fiatalon is nagyon sikeres nő volt, ma már a Tünde Tippjei csatornán próbál segíteni nőtársainak (Fotó: Kunos Attila)

Polgár Tünde: „Nem kell mindent kitenni”

Polgár Tünde médiaszemélyiség szerint nem a külsőségek határozzák meg egy nő értékét, és sokan éppen itt hibáznak.

„Macának lenni ugyanannyi energia, mint elegáns nőnek. Míg egy maca a húspiacra öltözik, vagyis pontosabban vetkőzik, addig egy igazi nő tudja, hogy nem kell mindent kitenni. Amíg egy maca imád csatázni, hisztizni és követelőzni, addig egy igazi nő társként viselkedik” – fogalmazott TikTok videójában.

A gondolatmenetében hangsúlyozta, hogy ez nem életkor kérdése, sokkal inkább hozzáállásé és belső tartásé.

Polgár Tünde Tippjei YouTube csatornáján részletesebben kifejtette ezt a kérdést. Elárulta, hogy szerinte bárki lehet nőies és magabiztos, ha dolgozik magán, de ugyanígy bárki belecsúszhat az ellenkezőjébe is.

Egyáltalán nem a kor kérdése, mert tizennyolc évesen is lehet valaki nő, de negyven évesen is lehet valaki maca. Amikor kimondom, hogy maca, mindannyian tudjuk, mire gondolok. Kitettük a húspiacra mindenünket, és ez sokszor belső bizonytalanságból fakad, amikor valaki ennyire túltolja a szexualitását és megpróbál ezzel visszaélni. Egy nőnek pedig nem azért van szüksége egy férfira, hogy kitartsa, vagy hogy játszmázzon vele. Egy valódi nő tökéletesen képes gondoskodni magáról, ki tud cserélni egy villanykörtét és el tudja tartani magát, tehát ezért nincs szüksége a férfiakra. Egy maca viszont úgy él, hogy fog magának egy jó férjet, és akkor minden gond letudva. Ez lenne a legfontosabb, hogy ezt megtanuljuk, hogy nem a húspiacra kell kitennünk magunkat. Nem az az életünk célja, hogy valaki más gondolkodjon helyettünk és megteremtse az egzisztenciát. Fontos, hogy legyünk azok a nők, akik tanulnak, tesznek magukért. Ettől a tartásuk is más lesz, mert nem kitartottak, hanem kitartóak lesznek

– mondta.