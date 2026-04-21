Polgár Tünde szerint sok nő rossz úton jár: „Kitettük a húspiacra mindenünket”
Nem finomkodott. Polgár Tünde kemény szavakkal mondta el, mit gondol a mai női szerepekről, mi a probléma a nők viselkedésével illetve elárulta, szerinte mi a titka, hogy a nő valóban nő legyen.
Sokakat megosztó, ám annál őszintébb gondolatokat fogalmazott meg Polgár Tünde, amikor arról beszélt, mit jelent szerinte igazi nőnek lenni. A téma érzékeny, hiszen a külső, a viselkedés és a párkapcsolati dinamika mind olyan terület, ahol rengeteg a vélemény és a vita. Polgár Árpád felesége azonban nem kerülgette a forró kását, és egyértelműen kijelölte, szerinte hol húzódik a határ.
Polgár Tünde: „Nem kell mindent kitenni”
Polgár Tünde médiaszemélyiség szerint nem a külsőségek határozzák meg egy nő értékét, és sokan éppen itt hibáznak.
„Macának lenni ugyanannyi energia, mint elegáns nőnek. Míg egy maca a húspiacra öltözik, vagyis pontosabban vetkőzik, addig egy igazi nő tudja, hogy nem kell mindent kitenni. Amíg egy maca imád csatázni, hisztizni és követelőzni, addig egy igazi nő társként viselkedik” – fogalmazott TikTok videójában.
A gondolatmenetében hangsúlyozta, hogy ez nem életkor kérdése, sokkal inkább hozzáállásé és belső tartásé.
Polgár Tünde Tippjei YouTube csatornáján részletesebben kifejtette ezt a kérdést. Elárulta, hogy szerinte bárki lehet nőies és magabiztos, ha dolgozik magán, de ugyanígy bárki belecsúszhat az ellenkezőjébe is.
Egyáltalán nem a kor kérdése, mert tizennyolc évesen is lehet valaki nő, de negyven évesen is lehet valaki maca. Amikor kimondom, hogy maca, mindannyian tudjuk, mire gondolok. Kitettük a húspiacra mindenünket, és ez sokszor belső bizonytalanságból fakad, amikor valaki ennyire túltolja a szexualitását és megpróbál ezzel visszaélni. Egy nőnek pedig nem azért van szüksége egy férfira, hogy kitartsa, vagy hogy játszmázzon vele. Egy valódi nő tökéletesen képes gondoskodni magáról, ki tud cserélni egy villanykörtét és el tudja tartani magát, tehát ezért nincs szüksége a férfiakra. Egy maca viszont úgy él, hogy fog magának egy jó férjet, és akkor minden gond letudva. Ez lenne a legfontosabb, hogy ezt megtanuljuk, hogy nem a húspiacra kell kitennünk magunkat. Nem az az életünk célja, hogy valaki más gondolkodjon helyettünk és megteremtse az egzisztenciát. Fontos, hogy legyünk azok a nők, akik tanulnak, tesznek magukért. Ettől a tartásuk is más lesz, mert nem kitartottak, hanem kitartóak lesznek
– mondta.
A kijelentései sokaknál betaláltak, mások viszont vitatják a véleményét, így a téma máris komoly hullámokat indított el.
„Nem a külső tesz nővé”
A videó során arra is kitért, hogy szerinte a túlzott külsőségek milyen hatással vannak arra, ahogyan mások kezelnek valakit.
Egy nőt nem attól fognak nőnek kezelni, hogy kitette mindenét, hogy erős a sminkje, és úgy néz ki, mint aki egy pornófilmből lépett ki. Ne is csodálkozzunk, hogy a férfiak arra a bizonyos polcra teszik őket. Egy maca szeretetnyelve sokszor az ajándék és olyan férfit keres, aki ezen vágyait teljesíti be. Mert úgy érzi, hogy egy drága táskától, luxusutazástól, luxushoteltől, ami neki jár, több lesz, és másik szintre lép. Egy nő tudja, hogy ezt saját magának meg tudja teremteni
– fejtette ki Polgár Árpád felesége.
Majd azt is hozzátette, hogy a viselkedés legalább ennyire meghatározó.
„Egy maca hisztizik, cirkuszol, féltékeny mindenre és mindenkire és folyamatosan csatázik a férfival. Egy nő viszont nem így viselkedik, hanem fontos neki, hogy megálljon a saját lábán, hogy ne kitartottként kezeljék. Cserébe tiszteletet és szeretetet vár el, és nem vagyonbéli tárgyakat” – zárta gondolatait.
A megszólalás után egy dolog biztos, Polgár Tünde mondatai nem maradtak visszhang nélkül, és még sokáig beszédtéma lesz, ki mit gondol arról, amit kimondott.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre