„Izgalmas és izgató tud lenni” – Szabó Erika a férjéről mesélt

Számtalanszor volt szerelmes fiatalon, mesélte Szabó Erika, de nem merte megszólítani a fiúkat, akik tetszettek neki.

Szabó Erika mélyponton volt, amikor megismerte a férjét Fotó: MTVA

„Az a típus voltam, aki ránézett egy fiúra, beleszeretett, és évekig plátói szerelmes voltam belé. Ha rám nézett, lesütöttem a szemem és soha nem mertem bevallani neki. Ez a gimis években volt. De a kémiához kellenek a vizuális ingerek, szükséges, hogy az illetőt valamilyen módon vonzónak találjam. Aztán lehet, hogy a világon csak én találom vonzónak” – viccelődött.

Amikor a férjemmel először találkozunk, egy pokoljárós párkapcsolaton voltam túl. Azt éreztem, hogy itt a tökéletes férfi, aki gyakorlatilag minden lányos anyuka, egyben minden lány álma… de egyszerűen érzelmileg nem tartok ott, hogy tudjak igazán kötődni.

Szabó Erika férje türelmes ember

Nagyon tetszett neki a férfi, de akkor épp össze volt törve a lelke, mesélte a Ridikül című műsorban. Három-négy évre volt szükség, hogy összerakja magát. Amikor ez az idő eltelt, a férfi már nem akart tőle semmit, és ő sem akart komolyabb dolgot, így barátilag kezdtek egy beszélgetni egy pohár bor mellett. Aztán az este végén ott tartottak, hogy másnap is kéne pár pohár bor...

Elkezdett nagyon érdekelni ez az ember, elkezdtem magam nagyon jól érezni vele. Így épült fel ez a szerelem, egy olyan helyzetben, amikor egyikünk sem akart a másiktól semmit.

Szabó Erika szerint egyáltalán nem mindegy, milyen lelkiállapotban van épp a másik, amikor épp alakulna valami, mert lehet, hogy „épp neurotikus, aki önmagát sem találja.” A Thália színház színésznője szerint nem két félből lesz egy egész, hanem két egészből lesz egy egészséges párkapcsolat. A jó minőségű kapcsolat alapfeltétele, hogy önmagával rendben legyen az ember, vélekedett.

Otthon más a téma

Így is folyamatosan változunk. Érnek bennünket ingerek. Számomra nagy pozitívum a férjemnél, hogy nem szakmabeli. Hazamegyek és nem a színház körül forog az életem. Kitágítja a világot, más perspektívába helyezi a gondolataimat. Soha nem beszélgetünk otthon színházról vagy kórházról.

Nem mindig gondolják ugyanazt, de megbeszélnek mindent.