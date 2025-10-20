Megházasodott Banderas: Gyermekkori szerelmével végre beteljesedett románcuk

Melanie Griffith és Antonio Banderas 29 éves lánya, Stella Banderas, titokban házasodott össze a valladolidi Retuerta Le Domaine apátságban. Az örömapa tósztot is mondott a fiatalok egészségére. A vendégek között ott volt Dakota Johnson is, aki Stella féltestvére. Az esküvő során a híres színésznek még ahhoz is volt kedve, hogy együtt igyon a megjelenő újságírókkal.

Antonio Banderas koccintott a paparazzikkal lánya esküvőjén Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Megházasodott Antonio Banderas lánya

A PageSix információi szerint Antonio Banderas mostohalánya Dakota Johnson is részt vett az esküvőn, aki Melanie Griffith első házasságából született. Kapcsolatuk annyira szoros, hogy Stella még akkor is rendszeresen meglátogatta nővérét, amikor az apjánál, Don Johnsonnál tartózkodott. A két család a mai napig jó kapcsolatot ápol, azonban arról nincs információ, hogy az idős színész részt vett-e az esküvőn.

A lap beszámolója szerint a nap elején újságírók csoportja gyűlt össze az apátság bejáratánál, miután megtudták, kik mondják ki éppen a boldogító igent a kapu másik oldalán. Legnagyobb meglepetésükre egyszer csak Antonio Banderas lépett ki szmokingban, koccintott a paparazzikkal, majd udvariasan arra kérte őket, hogy hagyják nyugalomban a privát ceremóniát - írja a Life.hu.

Bár az ifjú pár még nem tett közzé hivatalos képeket a szertartásról, a közösségi médiában már több fotó látható Stella menyasszonyi ruhájáról: