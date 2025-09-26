RETRO RÁDIÓ

Dakota Johnson melltartó nélkül vonult a vörös szőnyegen – képek

A színésznő a Zürichi Filmfesztiválon ismét minden tekintetet magára vonzott. Dakota Johnson csipkeruhája nem sokat bízott a véletlenre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.26. 21:00
Dakota Johnson melltartó zürichi filmfesztivál

Dakota Johnson a Zürichi Filmfesztiválon merész ruhaválasztásával hívta fel magára a figyelmet. A színésznő áttetsző csipkeruhában, fehérnemű nélkül jelent meg a gálán – írja a Life.hu

Dakota Johnson
Dakota Johnson fekete csipkeruhája szinte mindent megmutatott a Kering Foundation gáláján –
Fotó: LEONARDO MUNOZ / AFP

Dakota Johnson nem sokat bízott a fantáziára

A 35 éves színésznőt csütörtökön zárt, de áttetsző indigókék ruhában fotózták le. Dakota Johnson ruhájáról (illetve ami alatta van) semmi nem vonta el a figyelmet, ugyanis mindössze két köves gyűrűt viselt kiegészítőként. A szürke ötven árnyalata és a megbukott Madame Web sztárja a vörös szőnyegen több szögből is megmutatta öltözékét, bevonulása igazán hatásos volt. A Chris Martinnal nemrég szakított Dakota azért érkezett a fesztiválra, hogy átvegye a karrierje során elért eredményeiért odaítélt Golden Eye-díjat. 

 

Nemrégiben szintén meztelenruhát választott

Nem a fenti ruha az első, amivel Dakota − aki a minap a félelmeiről is beszélt − mostanában kitűnt a tömegből. Szeptember elején a Kering Alapítvány Caring for Women vacsoráján New Yorkban is minden szem a színésznőre szegeződött. Dakota Johnson csipkével díszített, áttetsző fekete Gucci overallt választott az eseményre, amely alatt csupán melltartót és bugyit viselt. 

A képek itt tekinthetők meg:

 

 

