Így néz ki 64 évesen a spanyol szívtipró, Antonio Banderas – Galéria

Antonio Banderas 1960. augusztus 10-én született Malagában, vagyis ünnepli a 64. születésnapját, aminek alkalmából számos barát és persze a szerettei is köszöntötték. A színész sportos és egészséges, úgy tűnik, jobb formában nem is lehetne, ezért egyelőre a visszavonulást sem tervezi.

64 éves lett Antonio Banderas (Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto)

Banderas karrierje még 1982-ben indult, de a világhírt leginkább az jóval későbbi, 1995-ös Desperado, és az 1998-as Zorro álarca hozta meg számára. Igaz, nem a színész az egyetlen, aki az évek során eljátszotta a vadnyugati hőst, de mégis talán rá emlékeznek a legtöbben. A Zorro Álarca 2005-ben még egy folytatást is kapott, igaz, Banderas azóta szögre akasztotta a fekete köpenyt.

Antonio Banderas egy igazi spanyol csődör

Akár csak Zorro, úgy a színész és rendező is elmondhatja magáról, hogy szinte a lábai előtt hevernek a nők. Banderasnak két házassága is volt, az egyik 9, a másik 19 évig tartott. Ráadásul az első válása és a második házassága között mindössze néhány hónap telt csak el. A második feleségétől, Melanie Griffithtől való 2014-es válása óta pedig egy újabb gyönyörű nővel, a nála 21 évvel fiatalabb befektetési bankárral, Nicole Kimpellel él együtt. A színésznek nincs nagy családja, mindössze egy gyermeke született a második házasságából. Antonio Banderas lánya, Stella Banderas ma már maga is felnőtt nő, aki igyekszik megvetni a lábát a divat- és a filmszakmában egyaránt.