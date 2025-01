A Trónok harca színésznője Budapesten forgat – itt járt

Emilia Clarke, a Trónok harca Daenerys Targaryenje, jelenleg Budapesten tartózkodik. Ez annak köszönhető, hogy hazánkban forgatják legújabb sorozatát.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A magyar főváros méltán híres, így nem is csoda, hogy a Trónok harca színésznője is elindult felfedezni. A Life szúrta ki, hogy egy XIII. kerületi körmös szalon az Instagram-oldalán büszkélkedett el vele, hogy világsztár vendégük volt. Emilia Clark ugyanis hozzájuk ugrott be egy gyors manikűrre.

„Nagyon kedves vendégem volt ma. köszönöm szépen” – írta a közös fotóhoz a műkörmös.

Emilia Clark egyébként a Ponies című történelmi thrillersorozat forgatása miatt érkezett Magyarországra, sajtóértsülések szerint február elején kezdik a munkát Budapesten.

A sorozat 1977-ben, Moszkvában játszódik, ahol két CIA-ügynök, Bea és Twila sorsát követhetjük nyomon. Emilia Clarke karaktere, Bea, egy oroszul beszélő értelmiségi, míg partnere, Twila – akit Haley Lu Richardson, a Fehér Lótuszból ismert színésznő - alakít, egy bátor kisvárosi nő. A két karakter közös tragédiája, férjeik titokzatos halála, egy hidegháborús összeesküvés nyomaira vezeti őket.