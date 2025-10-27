„Egy egész családdal végezhettem volna” – Anthony Hopkins mindenkit megdöbbentett

A világ egyik legismertebb színésze évtizedek óta józan, azonban élénken él benne az a pillanat, amikor először tudatosult benne: alkoholproblémákkal küzd. Anthony Hopkins most felidézte azt az éjszakát, amikor betegségében a legmélyebb ponton volt.

Anthony Hopkins élete legrosszabb éjszakájáról vallott Fotó: NurPhoto via AFP

Anthony Hopkins részegen ült a volán mögé

Az Oscar-díjas színész az alkoholizmus elleni küzdelem egyik legismertebb alakja. A korábban alkoholproblémákkal küzdő filmsztár mindig is nyíltan beszélt a betegségéről és arról, hogyan sikerült legyőznie súlyos függőségét. Arról azonban eddig még nem beszélt, mi történt azon a szörnyű éjszakán, amikor végérvényesen elhatározta, hogy örökre lemond az alkoholról.

A PageSIX beszámolója szerint A bárányok hallgatnak című mozi Oscar-díjas színésze felidézte élete legrosszabb éjszakáját, amikor csak a szerencsének és az isteni gondviselésnek köszönhette, hogy sem magának, sem másoknak nem okozott fájdalmat.

Egyik este részegen vezettem hazafelé, miközben éppen áramszünet volt Kaliforniában. Fogalmam sem volt róla, hogy hova tartok, merre megyek, csak vezettem. Ekkor jöttem rá, hogy simán megölhettem volna valakit, ha arra jár. Magammal is simán végezhettem volna. Egy egész családdal végezhettem volna az autómmal... Ekkor jöttem rá, hogy alkoholista vagyok és felébredtem

– árulta el a Anthony Hopkins.

A 87 éves filmsztár ezután segítséget kért, és több hónapnyi küzdelem után végleg le tudott mondani az italról. Bár az eset több évtizeddel ezelőtt történt, a színész saját bevallása szerint azóta egy korty alkoholt sem fogyasztott – írja a Life.hu.

Az elvonó során volt egy pillanat 11 órakor – tudom, mert ránéztem az órámra – amikor megszólalt egy hang a fejemben: azt mondta, hogy »mindennek vége, most már elkezdhetsz élni. Mindennek célja volt, szóval sose felejtsd el ezeket a pillanatokat.« Azután megszűnt a hang. De abban a pillanatban elvette tőlem az ivás utáni minden vágyamat ez a hang. Nincsenek vad elméleteim arról, hogy Isten volt-e, vagy valaki más, de bárki is legyen, megmentette az életemet

– zárta sorait az Oscar-díjas színész.