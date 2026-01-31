Újabb részletek: így élték meg a diákok a bombariadó okozta pánikot

Őrület! Péntek délelőtt több hajdú-bihari iskola tanulóit küldték haza a tanítási időben bombariadó miatt, mivel több intézmény is kapott fenyegető ukrán leveleket. Nem sokkal később kiderült, hogy további városokból (Hajdúdorogról, Berettyóújfaluból és Debrecenből) is kaptak értesülést a hatóságok a fenyegető levelekről. Az épületeket átkutatták, azonban péntek kora délutánig sem robbanóanyagot, sem robbantásra alkalmas eszközt nem találtak az iskolák területén. A gyerekek azonban beszámoltak arról, hogyan élték meg az egészet.

Több hajdú-bihari iskolát érintett a bombariadó, ahova a rendőrök azonnal kiérkeztek (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

A bombariadó mindenkit nagyon megijesztett

Jelenleg is eljárás folyik az ügyben. Az egyik hajdú-bihari iskola diákja írt is a bombariadó okozta pánikról.

Tanítás közben nagyjából a második óra előtt tájékoztattak minket, hogy technikai okok miatt el kell hagyni az iskolát. Már ekkor az intézmény aulájában észrevettük, hogy megérkeztek a rendőrök. A kisebbeken látszódott, hogy megijedtek, de a kiürítés rendben zajlott. Azt is elárulták a tanárok, be lesz pótolva a tanítási nap, de egyelőre nem tudni, mikor

– olvasható a HAON-on az egy diák beszámolója.