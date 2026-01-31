RETRO RÁDIÓ

Újabb részletek: így élték meg a diákok a bombariadó okozta pánikot

Több hajdú-bihari iskolát kellett azonnal kiüríteni bombafenyegetés miatt. A pénteki bombariadó után a gyerekeket azonnal hazaküldték.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.31. 07:17
Módosítva: 2026.01.31. 07:53
Őrület! Péntek délelőtt több hajdú-bihari iskola tanulóit küldték haza a tanítási időben bombariadó miatt, mivel több intézmény is kapott fenyegető ukrán leveleket. Nem sokkal később kiderült, hogy további városokból (Hajdúdorogról, Berettyóújfaluból és Debrecenből) is kaptak értesülést a hatóságok a fenyegető levelekről. Az épületeket átkutatták, azonban péntek kora délutánig sem robbanóanyagot, sem robbantásra alkalmas eszközt nem találtak az iskolák területén. A gyerekek azonban beszámoltak arról, hogyan élték meg az egészet.

Több hajdú-bihari iskolát érintett a bombariadó, ahova a rendőrök azonnal kiérkeztek (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

A bombariadó mindenkit nagyon megijesztett

Jelenleg is eljárás folyik az ügyben.  Az egyik hajdú-bihari iskola diákja írt is a bombariadó okozta pánikról.

Tanítás közben nagyjából a második óra előtt tájékoztattak minket, hogy technikai okok miatt el kell hagyni az iskolát. Már ekkor az intézmény aulájában észrevettük, hogy megérkeztek a rendőrök. A kisebbeken látszódott, hogy megijedtek, de a kiürítés rendben zajlott. Azt is elárulták a tanárok, be lesz pótolva a tanítási nap, de egyelőre nem tudni, mikor

– olvasható a HAON-on az egy diák beszámolója.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
