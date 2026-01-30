Drámai részletek a bombariadó kapcsán: ukrán nyelvű levéllel fenyegették meg az iskolákat
Kiderült, honnan érkezett a fenyegető levél az intézményekbe.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, pénteken délelőtt több iskolában is bombariadó volt Hajdú-Bihar Vármegyében. A vészhelyzet több debreceni és hajdúdorogi intézményt is érintett. Az eset kapcsán a rendőrség vizsgálatot indított.
Az ügy kapcsán a hatóságok már eleinte arra gyanakodtak, hogy egyetlen helyről érkeztek a fenyegető elektronikus levelek a Hajdú-Bihar vármegyei oktatási intézményekbe. Nemrégiben az Index birtokába jutott az a levél, amiben több magyar iskolát is megfenyegettek.
Kiderült a fenyegetés ukrán nyelven íródott. Sőt, a levél írója azt állította magáról, hogy ukrán katona. Azzal fenyegetőzött, hogy ötszáz robbanószerkezetet helyezett el különböző iskolákban - írja az Index.
A portál közölte a levél magyarra fordított tartalmát is, mutatjuk:
Üdvözlöm, szép napot, fontos információm van az Ön számára, vegye komolyan, a biztonságról és evakuálásról van szó.
Miután robbantó voltam a fegyveres erőknél, és robbanóanyagokkal dolgoztam, súlyos sérülést szenvedtem, és most a csekély juttatásaim nem elegendők még arra sem, hogy a családomat etessem.
Az Ön címén ma délután bombát fogok robbantani.
Az épületükben eszköz van elhelyezve, meneküljenek, nem akarom, hogy civilek sérüljenek meg.
Az Ön oktatási intézménye alá van aknázva, ha nem akarják, hogy gyerekek haljanak meg, azonnal evakuáljanak, a bomba a következő címen található: (X)
Én és a társaim 2026. 01. 10-től kezdődően közigazgatási épületekben, iskolákban, óvodákban és tömeges gyülekezőhelyeken körülbelül 500 robbanószerkezetet helyeztünk el. 2026. 01. 30–31. között különböző időpontokban a bombák időzítői aktiválódnak, és 15 percük marad elhagyni az épületet, különben meghalnak, és civil áldozatok lesznek.
Ha Ön ezt az üzenetet megkapta, az azt jelenti, hogy az épületük alá van aknázva. Ha nem akarnak meghalni, azonnal távozzanak. Más címeket is aláaknáztunk, a bombák speciális konténerben vannak, szolgálati kutyákkal nem észlelhetők, a keresés értelmetlen, 10 éves tapasztalattal rendelkező robbantó vagyok, nagyon jól ismerem a szakmámat.
Továbbá több céget és egy hotelt is aláaknáztunk, amelyek a ZSU katonáitól lopnak pénzt.
Az Ön épülete közelében az alábbi címeken is bombák vannak elhelyezve: (X)
Hogy értsék a tetteim komolyságát, elküldöm a robbanószerkezet fotóját, amely az Ön épületében van elhelyezve. Az ereje elegendő ahhoz, hogy az épület felét lerombolja.
