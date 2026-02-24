Miközben Jennifer Lopez gyermekei felnőttek, ő szinte egy napot nem öregedett – Videó

Éjszaka közepén születtetek, New Yorkban évek óta nem látott hatalmas, gyönyörű hóvihar közepette! Emlékszem, hogy az autóban ültem, és kinéztem az ablakon, ahol minden csillogott és fehérbe borult aznap éjjel, miközben az utolsó pillanatokban még a hasamban tartottalak titeket, mielőtt megszülettelek. Mintha Isten gondoskodott volna arról, hogy egy tiszta varázslattal teli világba érkezzetek! A szívemben tudtam, hogy az életetek mindig ilyen lesz!

Amikor csecsemőként a karomban tartottalak titeket, őszintén úgy éreztem, mintha két angyalt tartanék a karomban, akiket közvetlenül a mennyből küldtek le. Az életem örökre megváltozott. El sem hiszem, hogy már felnőttek vagytok... 18 évesek! Mindketten olyan jószívűek, nagylelkűek és szeretetteljesek vagytok. Milyen szerencsés volt a világ 18 évvel ezelőtt, amikor Isten úgy döntött, hogy ide küld titeket minden tehetségetekkel, lelketekkel és szívetekkel, hogy jobbá tegyétek ezt a világot, mert ezt teszitek értem és mindenkiért, aki elég szerencsés ahhoz, hogy mindennap ismerhessen titeket. A „szeretlek” szó soha nem tudná kifejezni azt a mély érzést, szeretetet és törődést, amit irántatok érzek, kókuszdióim. Mindig hárman voltunk! Együtt jártuk be ezt az utat. Mindig támaszkodhattunk egymásra, és mindig ott voltunk egymásnak, mint egy szilárd pont a hóvihar közepén. És megígérem nektek, gyönyörű kókuszdióim, hogy bármennyire is megnőttek, ez mindig így lesz.

Mindig emlékezzetek, Lulu, te vagy a napfényem... és Max, te is csodálatos vagy, pont olyan, amilyen vagy!

Szeretlek titeket.

Szeretlek titeket.

Boldog 18. születésnapot, csodás ikreim!!!