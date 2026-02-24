Miközben Jennifer Lopez gyermekei felnőttek, ő szinte egy napot nem öregedett – Videó
18 évesek lettek a sztár ikrei. Jennifer Lopezen nem fog az idő.
A latin díva, Jennifer Lopez napokban közzétett Instagram-bejegyzése meghatotta a rajongókat. a sztár ikrei ugyanis betöltötték a 18. életévüket, J.Lo pedig szívmelengető sorokkal üzent.
Jennifer Lopez nosztalgikus videóval ünnepli ikreit
A születésnap kapcsán hosszú bejegyzése megmutatta a sztár anyai oldalát, sőt a videóban látható, 18 évvel ezelőtti és a mostani J.Lo között szemmel láthatóan nincs is különbség. Jennifer Lopez a szülése óta szinte egy napot nem öregedett, nemhogy 18 évet! Emme és ikerbátyja, Maximilian vasárnap ünnepelt az édesanyjával.
Éjszaka közepén születtetek, New Yorkban évek óta nem látott hatalmas, gyönyörű hóvihar közepette! Emlékszem, hogy az autóban ültem, és kinéztem az ablakon, ahol minden csillogott és fehérbe borult aznap éjjel, miközben az utolsó pillanatokban még a hasamban tartottalak titeket, mielőtt megszülettelek. Mintha Isten gondoskodott volna arról, hogy egy tiszta varázslattal teli világba érkezzetek! A szívemben tudtam, hogy az életetek mindig ilyen lesz!
Amikor csecsemőként a karomban tartottalak titeket, őszintén úgy éreztem, mintha két angyalt tartanék a karomban, akiket közvetlenül a mennyből küldtek le. Az életem örökre megváltozott. El sem hiszem, hogy már felnőttek vagytok... 18 évesek! Mindketten olyan jószívűek, nagylelkűek és szeretetteljesek vagytok. Milyen szerencsés volt a világ 18 évvel ezelőtt, amikor Isten úgy döntött, hogy ide küld titeket minden tehetségetekkel, lelketekkel és szívetekkel, hogy jobbá tegyétek ezt a világot, mert ezt teszitek értem és mindenkiért, aki elég szerencsés ahhoz, hogy mindennap ismerhessen titeket. A „szeretlek” szó soha nem tudná kifejezni azt a mély érzést, szeretetet és törődést, amit irántatok érzek, kókuszdióim. Mindig hárman voltunk! Együtt jártuk be ezt az utat. Mindig támaszkodhattunk egymásra, és mindig ott voltunk egymásnak, mint egy szilárd pont a hóvihar közepén. És megígérem nektek, gyönyörű kókuszdióim, hogy bármennyire is megnőttek, ez mindig így lesz.
Mindig emlékezzetek, Lulu, te vagy a napfényem... és Max, te is csodálatos vagy, pont olyan, amilyen vagy!
Szeretlek titeket.
Szeretlek titeket.
Boldog 18. születésnapot, csodás ikreim!!!
– írta megható sorait a közösségi oldalán a világhírű énekesnő- színésznő.
Jennifer Lopez legújabb Instagram-bejegyzéséért és annak videójáért kattints ide!
