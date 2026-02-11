Feszes ruhában mutatta meg kerek melleit Jennifer Lopez

Leesett az emberek álla Jennifer Lopez legújabb fotóitól, amelyek most az edzés utáni pillanatait örökítik meg. A világsztár már évek óta rengeteget dolgozik az alakjáért, és most ismét bebizonyította, hogy minden fáradság meghozza az eredményt.

Jennifer Lopez még most is hihetetlenül szexi Fotó: Anna Pocaro / Northfoto

Jennifer Lopez újra ámulatba ejtette követőit

A fotókon feszes, lila edzőnadrágot és kivágott, merész felsőt visel, amely teljesen rásimul formás testére, miközben tökéletes betekintést enged a mellei közé.

Jennifer Lopez soha nem titkolja, mennyit dolgozik az egészségéért és a testéért: a rajongók jól tudják, hogy minden feszes izmát és kerek idomát komoly edzéseknek köszönheti. A fotókon a sztár bátran pózol, és egyértelmű, hogy nem fél megmutatni a kemény munkával elért alakját.

A rajongók azonnal reagáltak az Instagram-oldalon megjelent merész és csábos képekre és elárasztották gratulációkkal és dicsérő kommentekkel kedvencüket. Jennifer Lopez ismét bebizonyította, hogy az életkor csupán szám, amikor valaki ennyire elkötelezett az egészsége és az alakja iránt.