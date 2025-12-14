RETRO RÁDIÓ

„A hó is leolvadt” - Mihályfi Luca elfelejtett alulról felöltözni a síparadicsomban - Fotó

A síparadicsomban forgatták új klipjét. Nemsokára megjelenik Mihályfi Luca új dala.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.14. 18:30
Mihályfi Luca videóklipje Hegyes Berci

Hegyes Berci is megosztotta Instagramon a nagy hírt, miszerint érkezik Mihályfi Luca új klipje. Ennek forgatását pedig egy csodálatos síparadicsomban ejtették meg, ahol Luca szexi szettekben pózolt. A páros mindent együtt csinál, ezért nem meglepő, hogy Berci a forgatáson is ott volt és talán ő az, aki az egyik videóban megdobja Lucát egy hógolyóval.

Forrás: Mihályfi Luca Instagram videó

Az énekesnő és párja egy vicces, ám szexi forgatáson vannak túl, amit egy síparadicsomban ejtettek meg. A hóban pózoló Mihályfi Luca egy-egy bevágott videón látszik, hogy igazán szexire sikeredett szettet választott. Alul szinte semmit nem viselt, de a hideg ellenére azt mondja, fent nagyon sütött a nap.

Srácok, itt vagyunk egy csodálatos síparadicsomban és képzeljétek el a legeslegújabb klipemet forgatjuk

– jelentkezett be Mihályfi Luca a síparadicsomból.

Hó van és hideg, de imádom, mert itt fönt tűz a nap

Hegyes Berci hozzá is szólt az énekesnő posztjához, amiben bejelentette, hogy a klip elég forróra sikerült.

Olyan klipet forgattunk hogy a hó is leolvadt

Azt már tudjuk, hogy a szerelmesek szinte mindent együtt csinálnak, trendeket, ünnepi dekorációkat és kihívásokat is. Most pedig a közös klipforgatás is ezek közé tartozik. A jó hangulatú forgatás eredményét nemsokára várhatjuk Mihályfi Luca közösségi médiás oldalain.

 

