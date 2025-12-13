Mihályfi Luca és Hegyes Berci olyan forró videót mutatott, amit eddig senki sem láthatott róluk
Tökéletes párosítás! Forró hangulat, egymáshoz simulás és éneklés. Hegyes Berci sztorijaiból kiderül, ilyen egy igazán jó buli Mihályfi Luca társaságában.
Egy forró csók, éneklés és szabadságérzet. Minden, ami egy igazán jó bulihoz kell és elengedhetetlen. Hegyes Berci és Mihályfi Luca pontosan tudja ezt és minden alkalmat kihasználnak, hogy együtt legyenek és élvezzék az életet. Hegyes Berci Instagram történetei alapján hatalmasat szórakozott a pár.
Hegyes Berci és Mihályfi Luca mindent együtt csinálnak. A sztárpárnak teljesen egyértelmű, hogy egy táncpartira sem mennek egymás nélkül. Luca és Berci együtt énekelték a slágereket és táncoltak összebújva, egész éjszakán át.
Earth, Wind & Fire nem maradhat el!!!
– írta Berci a sztorihoz.
A 24 óráig elérhető sztoriban a sztárpár rendkívül jól szórakozik és éneklik együtt az Earth, Wind & Fire slágerét, a Septembert.
Mihályfi Luca és Hegyes Berci megmutatta, ilyen egy tökéletes este
Hegyes Berci az este végén még Dombresky zenésszel is készített egy közös képet, amihez ennyit írt:
A főnök megmutatta, hogy milyen egy igazi dance party!
Berci és Luca teljesen fehérbe öltözött az est tiszteletére.
Nem csoda, hogy a sztárpár bulizni is együtt jár, hiszen szinte mindenhol együtt jelennek meg. Nemrég tánctudásukat a konditeremben is megcsillogtatták. A "DWTS Lift" kihívását gyönyörűen és könnyedén teljesítették.
Abban mindenki egyetért, hogy a páros tökéletesen kiegészítik egymást és már el sem lehet képzelni őket külön-külön.
