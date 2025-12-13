Mihályfi Luca és Hegyes Berci olyan forró videót mutatott, amit eddig senki sem láthatott róluk

Egy forró csók, éneklés és szabadságérzet. Minden, ami egy igazán jó bulihoz kell és elengedhetetlen. Hegyes Berci és Mihályfi Luca pontosan tudja ezt és minden alkalmat kihasználnak, hogy együtt legyenek és élvezzék az életet. Hegyes Berci Instagram történetei alapján hatalmasat szórakozott a pár.

Hegyes Berci és Mihályfi Luca mindent együtt csinálnak

Fotó: Ladóczki Balázs

Hegyes Berci és Mihályfi Luca mindent együtt csinálnak. A sztárpárnak teljesen egyértelmű, hogy egy táncpartira sem mennek egymás nélkül. Luca és Berci együtt énekelték a slágereket és táncoltak összebújva, egész éjszakán át.

Earth, Wind & Fire nem maradhat el!!!

– írta Berci a sztorihoz.

Forrás: Hegyes Berci Instagram sztori

A 24 óráig elérhető sztoriban a sztárpár rendkívül jól szórakozik és éneklik együtt az Earth, Wind & Fire slágerét, a Septembert.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci megmutatta, ilyen egy tökéletes este

Hegyes Berci az este végén még Dombresky zenésszel is készített egy közös képet, amihez ennyit írt:

A főnök megmutatta, hogy milyen egy igazi dance party!

Forrás: Hegyes Berci Instagram sztori

Berci és Luca teljesen fehérbe öltözött az est tiszteletére.

Forrás: Hegyes Berci Instagram sztori

Nem csoda, hogy a sztárpár bulizni is együtt jár, hiszen szinte mindenhol együtt jelennek meg. Nemrég tánctudásukat a konditeremben is megcsillogtatták. A "DWTS Lift" kihívását gyönyörűen és könnyedén teljesítették.

Abban mindenki egyetért, hogy a páros tökéletesen kiegészítik egymást és már el sem lehet képzelni őket külön-külön.