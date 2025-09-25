RETRO RÁDIÓ

Elképesztő domborulatok – Mihályfi Luca nem sokat bízott a képzeletre

Szédítő fotók készültek az énekesnőről. Mihályfi Luca szívdobogtatóan néz ki.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2025.09.25. 21:00
Mihályfi Luca szexi fotó

Mihályfi Luca kétségkívül az egyik legbevállalóssabb hazai énekesnőnk. A fiatal szépség ugyanis szinte minden alkalommal bátran és vadítón néz szembe a kamerával. Nem fél megmutatni testi adottságait és bomba formáját, amelyet látva rajongói minden egyes alkalommal megőrülnek. Nem volt ez máshogy most sem.

Mihályfi Luca ismét lenyűgözte rajongóit
Mihályfi Luca ismét lenyűgözte rajongóit Fotó: Markovics Gábor/Bors

Mint arról korábban beszámoltunk, az énekesnő és párja, Hegyes Berci szeptember elején egy lélegzetelállító nyaraláson vett részt, s a pár úgy érezte, egyszerűen rátalált a paradicsomra. Épp ezért nem meglepő, hogy az énekesnő bármikor boldogan gondol vissza a tengerparti napokra és oszt meg újabb és újabb képeket, pillanatokat, amelyeket az ottani naplementében örökítettek meg.

Röpködnek a bókok Mihályfi Luca legújabb posztja láttán

Több tucat hozzászólás érkezett a csinos énekesnő fotóihoz. Mihályfi Luca latinosra vett öltözékét látva akadt, aki olaszul dicsérte kedvencét! 

Bellissima.

„De gyönyörű vagy.”

Szépség

– írták neki sorra, azonban a kommentek között feltűnt valaki, aki élőben is láthatta, milyen jól állt Lucának a nyaralás. Ő azonban, úgy tűnik, nem bír betelni szerelme látványával.

Ohhh, édesem

 – jegyezte meg Hegyes Berci, több szívecske kíséretében.

 

