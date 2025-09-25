Elképesztő domborulatok – Mihályfi Luca nem sokat bízott a képzeletre

Mihályfi Luca kétségkívül az egyik legbevállalóssabb hazai énekesnőnk. A fiatal szépség ugyanis szinte minden alkalommal bátran és vadítón néz szembe a kamerával. Nem fél megmutatni testi adottságait és bomba formáját, amelyet látva rajongói minden egyes alkalommal megőrülnek. Nem volt ez máshogy most sem.

Mihályfi Luca ismét lenyűgözte rajongóit Fotó: Markovics Gábor/Bors

Mint arról korábban beszámoltunk, az énekesnő és párja, Hegyes Berci szeptember elején egy lélegzetelállító nyaraláson vett részt, s a pár úgy érezte, egyszerűen rátalált a paradicsomra. Épp ezért nem meglepő, hogy az énekesnő bármikor boldogan gondol vissza a tengerparti napokra és oszt meg újabb és újabb képeket, pillanatokat, amelyeket az ottani naplementében örökítettek meg.

Röpködnek a bókok Mihályfi Luca legújabb posztja láttán

Több tucat hozzászólás érkezett a csinos énekesnő fotóihoz. Mihályfi Luca latinosra vett öltözékét látva akadt, aki olaszul dicsérte kedvencét!

Bellissima.

„De gyönyörű vagy.”

Szépség

– írták neki sorra, azonban a kommentek között feltűnt valaki, aki élőben is láthatta, milyen jól állt Lucának a nyaralás. Ő azonban, úgy tűnik, nem bír betelni szerelme látványával.

Ohhh, édesem

– jegyezte meg Hegyes Berci, több szívecske kíséretében.