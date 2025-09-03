Hoppá! Fehérben pompázik Mihályfi Luca: mire készülnek szerelmével?

A rajongók odavoltak a pár bejelentkezésétől.
Meglepő képekkel robbantotta be a szerdát Mihályfi Luca párjával, Hegyes Bercivel. Egy tengerparton állnak, Luca fehérben, Berci is csinosan felöltözve, még egy csók is elcsattant. Vajon mire készülnek a fiatalok?
Láthatóan nagyon élvezik az együtt töltött időt az ország egyik legkedveltebb sztárpárja. Luca és Berci a Dancing with the Starsban jöttek össze, majd később a Nagy Duettben már párként bizonyítottak. A köztük lévő kémia azóta is meghazudtolhatatlan: az alábbi képek is arról árulkodnak, hogy a lehető legboldogabbak együtt.
Egy homokos tengerparton kapaszkodnak egymásba, és egy csók is látható az egyik képen. Luca ezt írta a képekhez:
Megtaláltuk a Paradicsomot
A rajongók sem hagyták szó nélkül a látottakat:
Legszebb páros.
Genetikai ötös lottó.
Aaa, de szépek vagytok!
- így záporoztak a kommentek.
