Meglepő képekkel robbantotta be a szerdát Mihályfi Luca párjával, Hegyes Bercivel. Egy tengerparton állnak, Luca fehérben, Berci is csinosan felöltözve, még egy csók is elcsattant. Vajon mire készülnek a fiatalok?

Hoppá! Fehérben pompázik Mihályfi Luca: mire készülnek szerelmével?Fotó: Szabolcs László

Láthatóan nagyon élvezik az együtt töltött időt az ország egyik legkedveltebb sztárpárja. Luca és Berci a Dancing with the Starsban jöttek össze, majd később a Nagy Duettben már párként bizonyítottak. A köztük lévő kémia azóta is meghazudtolhatatlan: az alábbi képek is arról árulkodnak, hogy a lehető legboldogabbak együtt.

Egy homokos tengerparton kapaszkodnak egymásba, és egy csók is látható az egyik képen. Luca ezt írta a képekhez:

Megtaláltuk a Paradicsomot

A rajongók sem hagyták szó nélkül a látottakat:

Legszebb páros. Genetikai ötös lottó. Aaa, de szépek vagytok!

- így záporoztak a kommentek.