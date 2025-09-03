RETRO RÁDIÓ

Hoppá! Fehérben pompázik Mihályfi Luca: mire készülnek szerelmével?

A rajongók odavoltak a pár bejelentkezésétől.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.03. 20:35
Hegyes Berci Mihályfi Luca Nagy Duett

Meglepő képekkel robbantotta be a szerdát Mihályfi Luca párjával, Hegyes Bercivel. Egy tengerparton állnak, Luca fehérben, Berci is csinosan felöltözve, még egy csók is elcsattant. Vajon mire készülnek a fiatalok?

A Nagy Duett 7. élő műsorában Mihályfi Luca - Hegyes Berci
Hoppá! Fehérben pompázik Mihályfi Luca: mire készülnek szerelmével?Fotó: Szabolcs László

Láthatóan nagyon élvezik az együtt töltött időt az ország egyik legkedveltebb sztárpárja. Luca és Berci a Dancing with the Starsban jöttek össze, majd később a Nagy Duettben már párként bizonyítottak. A köztük lévő kémia azóta is meghazudtolhatatlan: az alábbi képek is arról árulkodnak, hogy a lehető legboldogabbak együtt.

Egy homokos tengerparton kapaszkodnak egymásba, és egy csók is látható az egyik képen. Luca ezt írta a képekhez:

Megtaláltuk a Paradicsomot

A rajongók sem hagyták szó nélkül a látottakat:

Legszebb páros.

 

Genetikai ötös lottó.

 

Aaa, de szépek vagytok!

- így záporoztak a kommentek.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu