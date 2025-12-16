Újra együtt a Házasság első látásra sztárjai: mégsem végleges Sanya és Rita válása?

A Házasság első látásra Sanya és Rita életét bizony fenekestül felforgatta, különösen, hogy bár mindketten életre szóló társra vágytak, kezdetben a kapcsolatuk alapján ez cseppet sem tűnt lehetségesnek. A kísérlet végére azonban valami megváltozott közöttük, és Sanya sokkal kedvesebb lett feleségével, akitől nem sokkal korábban még el akart válni. És bár végül külön folytatták az életüket, nem titok, hogy a 60 éves személyi edző szívesen maradt volna továbbra is kapcsolatban a kétgyermekes édesanyával. És talán ez azóta meg is történt.

A Házasság első látásra Rita és Sanya számára egy igazi húllámvasít volt, de lehet, hogy most egymásra találtak (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra 2025-ös évada után Rita úgy döntött, több szépészeti beavatkozást is elvégeztet magán, így kapott némi botoxot, és a szája is fel lett töltve. Így egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy az 55 éves exfeleség egy igazi bombanő lett, és bizonyára már Sanyának is sokkal jobban tetszik, aki már az esküvőn is a menyasszony külsejébe kötött bele. Fűzfa Rita TikTok oldalára most ki is került egy videó, amin az egykori házasok együtt ülnek a kocsiban, és sosem látott kedvességgel viszonyulnak egymáshoz.

„Sanya volt olyan kedves és elhívott egy ebédre, most oda megyünk” – kezdte Rita viccelődve, mire exe azonnal felháborodott.

Te akkora kamus nő vagy! Nem hívtam el ebédre, hanem eljöttem érte a munkahelyére, mert dolgunk volt, és most hazaviszem

– tisztázta nevetve Sanya.

„Igen, volt olyan kedves, egy igazi tünemény” – reagált boldog mosollyal Rita.

Ezt eddig nem így mondtad. De örülök, hogy a te véleményed is megváltozott, remélem a nézőké is egy kicsit

– tette hozzá sejtelmesen Sanya.

A Házasság első látásra Fűzfa Ritája a kísérlet óta egy igazi bombázó lett, jó pár évet letagadhatna (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Ritájáért odáig vannak a nézők

A videó alatt a kommentelők szinte agyon dicsérik a Házasság első látásra 3. évadának vagány anyukáját, úgy tűnik, volt férje most már foghatja a fejét, hogy nem bánt vele szebben.

„Rita remekül nézel ki, 15 évet fiatalodtál! Sanya bánhatja, hogy eldobott…” – írta egy követője.

„Sanyának esélyt adtak, hogy megbecsüljön egy igazi nőt, de nem élt vele. Sajnálhatja…” – folytatta egy másik felhasználó.

Esküszöm, a végére Ti lettetek a kedvenceim! Én totál úgy képzelem, hogy együtt vagytok! És nem érdekel ki mit mond, maradok ebben a hitben

– fűzte hozzá még valaki.