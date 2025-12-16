Kylie Minogue megszólalt a Bondi Beach-i mészárlásról

Kylie Minogue megtörte a csendet a Bondi Beach-i tömeges lövöldözésről. A világsztár számos ausztrál hírességgel az élen megszólalt a tragédiával kapcsolatban – közölte a Mirror.

Az ausztrál származású énekesnő, Kylie Minogue is megszólalt a terrortámadásról Fotó: EMI/Northfoto

Az ausztrál Kylie Minogue is megszólalt a Bondi Beachen történtekről

Kylie Minogue szívhez szóló üzenetet osztott meg az ausztráliai Bondi Beachen történt terrortámadást követően.

Legalább 12 ember meghalt, és 29-en megsérültek egy, a sydney-i népszerű tengerparton tartott zsidó ünnepséget célzó támadásban.

Két, felfegyverzett személy tüzet nyitott a tömegre a Bondi Beach Archer Park nevű területén.

Kylie Minogue az Instagramon egy teljesen fekete, gyászt jelképező hátteret tett közzé, és mellé ezt írta: „A szívem veled van, Bondi”, majd egy összetört szív emojit fűzött hozzá.

A rendőrség megerősítette, hogy a mai sydney-i támadást terrorcselekménynek minősítették, amely a tengerpart melletti parkban tartott hanukai ünnepséget célozta meg, a zsidó fények ünnepének első napján.

Kylie 2021-ben költözött vissza az Egyesült Királyságból Ausztráliába, miután 30 évig Londonban élt. Melbourne-t választotta bázisául, hogy közelebb legyen a családjához, bár munkája miatt továbbra is gyakran utazik.

Új-Dél-Wales miniszterelnöke, Chris Minns egy sajtótájékoztatón így nyilatkozott az esetről:

Ez a támadás Sydney zsidó közösségét célozta meg Hanuka első napján. Annak, ami a béke és az öröm estéje lett volna, amelyet a közösség családokkal és támogatókkal ünnepelt volna, ennek a borzalmas, gonosz támadásnak következtében vége szakadt.

Majd hozzátette: