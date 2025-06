Kiss Endi élete asszonyairól: „Ők tényleg földönkívüliek”

Kiss Endi Hooligans dobosa szabadnak és vadnak született (Fotó: Mediaworks archív)

„Mostanra átértékelődött bennem az az út, amit bejártam”

Kiss Endi családjában a gyerekek is szépen kezelik azt a „fennforgást”, amit édesapjuk teremtett köréjük. „Nagyon fontos volt számomra, hogy a gyermekeimmel is, mindig őszinte legyek. Ők is bele látnak a rock and roll majd' minden aspektusába. Legalábbis a nagyok… Velük is pont olyan egyenesen beszélek, mint veled, vagy bárki mással. Tudják és elfogadták, hogy lázadónak születtem, ahogyan azzal is tisztában vannak, hogy mindig és mindenben mellettük állok. Imádják egymást és imádják a picikét is, aki csak azért nincs rajta ezen a ballagási képen, mert éppen aludt. A lányaim egyébként önmaguktól, vagyis tőlem függetlenül is sok időt töltenek együtt. Szoros, lelki kapcsolat van közöttük.

Pont úgy a lelkükből élik az életüket, ahogyan én is. Én ezt adtam át nekik…

– mondta a Metropolnak Kiss Endi, aki korábban sokat ostorozta magát az életvitele és sajátos életfelfogása miatt, de ha most visszatekint a mögötte álló, tartalmas évtizedekre, látja, hogy valójában nem hibázott. „Ötvenöt éves vagyok… Mostanra átértékelődött bennem az az út, amit bejártam. Már látom azt az ívet, ami idáig vezetett és ha a családomra nézek, nincs mit bánnom, vagy sajnálnom. Isten akarata volt, hogy három, fantasztikus nő sodródott mellém. Olyan nők, akik tőlem szerettek volna gyereket és el is tudták hitetni velem, hogy jó apa lehetek. Ha ők nincsenek… No, de vannak, mert ez volt Isten akarata” – zárta gondolatait a Hooligans angyali rosszfiúja.