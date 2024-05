Ilyen sem volt még: Kiss Endi közös fotón mutatta meg összes gyermekét

A rocker két kapcsolatából korábban három gyermeke született: Bodza a legidősebb, ő már 17 éves, a középső kislánya, Kiara 14, míg a testvérek legkisebbje, Larissza 11 esztendős. Kiss Endi negyedik gyermeke, Alba pedig tavaly októberben született. A Hooligans sztárja nem is tagadja, imád lányos apuka lenni, imádkozott, hogy a negyedik is kislány legyen.

Kiiss Endi végre közös fotón mutatta meg imádott lányait (Fotó: Instagram)

Kiss Endi lányai imádják egymást

A rocker esetében is igaz, hogy a zord külső érző szívet takar. Kiss Endi rajongással szereti gyermekeit, mindent megtenne értük. Nagyon büszke és végtelen boldog amiatt, hogy hiába három anyukától születtek, édestestvérként szeretik egymást. Larissza, Kiara és Bodza rengeteg időt töltenek nála, akkor mennek, amikor csak akarnak, a rocksztár jóban van exeivel, sosincs ebből gond. Sőt ő viszi őket iskolába, edzésekre, amit nagyon élvez és azt is, hogy mindent megbeszélnek vele. Az októberben világra jött Alba érkezésekor bár végetlenül boldog volt, de félelem is volt benne.

„Örülök nagyon-nagyon, de a teljes őszinteség azért mégis az, hogy bennem van a félelem is” – árulta el akkoriban Kiss Endi, aki nyolc napos tejfakasztó bulit tartott.

Ugyebár volt már három lányom, most jött a negyedik, és hát nem adtam be olyan könnyen a derekam, ha ezt lehet mondani. Vegyük csak azt, hogy mire 17-18 éves lesz, én kb. 71 éves leszek, és az nem számít egy fiatal apukának

De persze ez a félelem hamar elmúlt, a kis hajasbaba Albát fürdeti, pelenkázza a roccker, aki mindig meghatódik, amikor kislánya rajta alszik el. A hooligán legidősebb lánya a napokban 18 éves lett, amit hatalmas családi bulival ünnepeltek meg, ott készült a négy leányzóról közös fotó, amit büszkén mutatott meg rajongóinak.