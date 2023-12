"Nem mondom, hogy felnőttem" - nyolc napig ünnepelte kislánya születését Kiss Endi

Kiss Endi számára csak most lett igazán teljes a karácsony, hiszen októberben megszületett negyedik gyermeke, a hajasbaba, Alba. A rocksztár 53 évesen nézett ismét apai örömök elé, és hát mi tagadás, a boldogsága leírhatatlan. Igaz, lapunknak bevallotta azt is, hogy az öröm mellé némi félelem is párosult.

Kiss Endi az idei karácsonyt immáron négy gyermekével ünnepli (Fotó: Sulyok László)

"Bennem van a félelem is"

A rocker két kapcsolatából korábban három gyermeke született: Bodza a legidősebb, ő már 17 éves, a középső kislánya, Kiara 14, míg a testvérek legkisebbje, Larissza 11 esztendős. Hozzájuk érkezett most a negyedik lány, Alba, aki miatt furcsa érzések kerítették hatalmába a zenészt.

Semmiben sem másabb, mint korábban

– kezdte a Metropolnak a Hooligans dobosa, aki időközben rájött, hogy egy kicsit mégis másabb a helyzet.

„Örülök nagyon-nagyon, de a teljes őszinteség azért mégis az, hogy bennem van a félelem is. Ugyebár volt már három lányom, most jött a negyedik, és hát nem adtam be olyan könnyen a derekam, ha ezt lehet mondani. Vegyük csak azt, hogy mire 17-18 éves lesz, én kb. 71 éves leszek, és az nem számít egy fiatal apukának" – mondta Endi, akinek azért sikerült gyorsan túltennie magát ezen a félelmén, hiszen nyolc napon keresztül ünnepelte kislánya érkezését.

Bár felkészültebbnek érzem magam, mint korábban voltam, az életem ugyanúgy hullámzó.

„Amikor megszületett Albácska, akkor is csak úgy terveztem, hogy egy kicsit megünneplem az érkezését, végül ez egy nyolc napos buli lett. Ezek alapján nem mondhatom, hogy nagyon felnőttem, de azóta egyébként teljesen képben vagyok, és élvezem az apaság minden pillanatát" - fogalmazott a rocksztár, aki október óta készült arra, hogy a nagy család együtt ünnepeljen karácsonykor.