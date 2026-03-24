Szakított a Hooligans dobosának lánya? „Sokszor a földön sírok és rosszul vagyok”

A Megasztár Kiss Bodza számára nem éppen úgy alakult, ahogy tervezte, hiszen az élő show-ba sajnos nem jutott be. Ennek ellenére Kiss Endi lánya nem adta fel a zenei karriert, sőt amellett, hogy aktívan dolgozik a saját dalain, még a Hooligans 30. születésnapi arénakoncertjén is fellépett, nem kis sikerrel. A szépen felfelé ívelő karrier mellett azonban nagyon úgy tűnik, hogy a fiatal énekesnő a magánéletében nehéz időszakon megy keresztül, amiről elárult néhány részletet.

Kiss Endi és Bodza egyaránt rajong a zenéért, a fiatal énekesnő saját dala is nemrég jelent meg, miután fellépett a Hooligans arénakoncertjén (Fotó: archív / Hot! magazin)

Kiss Bodza új dala, a Miért nem bírlak kedvelni? már a címében is igencsak beszédes, ahogy a szövege is leginkább arra utal, hogy Kiss Endi legidősebb lányát nemrég csúnya szerelmi csalódás érhette. A fiatal énekesnő TikTok-oldalán osztott meg részleteket az általa írt és énekelt slágerből, ami március elején jelent meg, és követői egyenesen imádják.

„Azt mondom, nem érdekel, közben írok egy ilyen dalt” – írta az egyik videóhoz sejtelmesen.

Miért nem bírlak kedvelni? Miért nem bírlak tisztelni? Sokszor a földön sírok és rosszul vagyok, bárcsak ne lennél itt. Nem bírlak kedvelni, de akarlak tisztelni. Ha tehetnék bármit, már találtam volna erre valami gyógyírt!

– hangzanak Kiss Bodza dalának sorai, amikből leginkább úgy tűnik, hogy egy kellemetlen szakításon van túl, amit még maga sem dolgozott fel igazán.

Kiss Endi gyermekei mindenben számíthatnak az apjukra, még akkor is, ha épp pasigondjuk támad (Fotó: Mediaworks-archív)

A Hooligans Endije nem szól bele lányai életébe

Kiss Bodza édesapja persze az ilyen helyzetekben is gyermekei mellett áll, annak ellenére, hogy sosem szól bele, kivel is randiznak. Erről korábban lapunknak is mesélt.

Olyan lelki kapcsolatban vagyok a lányaimmal, hogy mindig tudják, hogy megbízhatnak bennem, és ez így is van, mindent megbeszélünk. Úgyhogy ha szerelemről vagy szexualitásról van szó, az sem tabu, és szerintem ez a normális. Én örülök, ha szerelmesek, és minden lányomnak ismerem is a barátját, hozzám nyugodtan hozhatják őket bármikor, én pedig családtagként fogadom őket

– mesélte októberben a Borsnak a Hooligans tagja.

„Alapból is szeretem az embereket, és soha nem lennék féltékeny a lányaimra. Úgyhogy lehet mondani, hogy én engedékeny vagyok, de igazából ez nem az... Szerintem ez egy igazi, normális bensőséges szülő-gyerek kapcsolat. Persze ők a leges-legfontosabbak számomra, az életemben mindig őket féltem a legjobban, de a szabadságukat eszembe sem jutna korlátozni” – tette még hozzá akkor a négygyermekes dobos apuka.