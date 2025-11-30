A komédia koronázatlan királya - Ben Stiller ma ünnepli 60. születésnapját
A 60 éves színész humorral építette fel karrierjét, miközben megőrizte azt a szerethető, laza személyiségét, amilyen a pályája elején volt.
Ha egy igazán jó vígjátékra gondolunk, semmiképpen se tudunk elmenni a mai 60 éves Ben Stiller mellett. A legendás színész minden egyes szerepében bebizonyította, hogy mennyire tehetséges. Bár elsőre úgy tűnhet, hogy Ben Stiller karrierje töretlen sikerekkel haladt előre, valójában útját legalább annyi kudarc, mint siker érte.
A nevetés nagymestere, Ben Stiller 60 éves
A színész 1965. november 30-án született New Yorkban, édesapja, a 2020-ban elhunyt Jerry Stiller és édesanyja, Anne Meara is legendás komikusok voltak. Így nem meglepő, hogy Bent is korán felfedezték, a 90-es években pedig már saját televíziós műsort is kapott, ami Emmy-díjat is nyert. Ezután sorra forgatta a jobbnál jobb vígjátékokat, azonban az első igazi sikere a Kábelbarát című filmhez köthető, amin szereplőként és rendezőként is dolgozott.
A következő nagy dobása a Keresd a nőt! című film volt, de a 2001-es Zoolander volt az a film, ami által az egész világ megismerte a nevét.
Karrierjének egyik mélypontjaként emlegetik a Trópusi vihar című filmet, amely miatt gy időre megtorpant a pályája. A kritikusokat felháborította a fogyatékossággal élő karakter ábrázolása. Ebben az időszakban vette feleségül Christine Taylort, akitől két gyermeke született, de a kapcsolatuk zátonyra futott, és 17 év házasság után, 2017-ben bejelentették, hogy külön utakon folytatják az életüket. Azonban nem bírták sokáig egymás nélkül és néhány évvel később ismét egymásra találtak.
Mindezek ellenére Ben Stiller magánélete sem volt mentes a nehézségektől: többször elmondta, hogy úgy érzi, kudarcot vallott a gyereknevelésben, mert mindig a karrierjét helyezte előtérbe.
2017-ben viszont teljesen felfordult körülötte a világ: az színészt ugyanis prosztatarákkal diagnosztizálták, de a korai felismerésnek köszönhetően ma már teljesen egészséges. Talán a magánéleti és egészségügyi nehézségeknek is köszönhetően a vígjátékok után a komolyabb műfajok felé is nyitott: a Walter Mitty titkos életén rendezőként és főszereplőként is dolgozott, az alkotást a kritikusok dicsérték, a színész pedig végre megmutathatta komolyabb oldalát is. Az utóbbi időben azonban visszavonult a színészettől, és leginkább producerként tevékenykedik - számolt be róla a Life.hu.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre