A komédia koronázatlan királya - Ben Stiller ma ünnepli 60. születésnapját

Ha egy igazán jó vígjátékra gondolunk, semmiképpen se tudunk elmenni a mai 60 éves Ben Stiller mellett. A legendás színész minden egyes szerepében bebizonyította, hogy mennyire tehetséges. Bár elsőre úgy tűnhet, hogy Ben Stiller karrierje töretlen sikerekkel haladt előre, valójában útját legalább annyi kudarc, mint siker érte.

Ma ünnepli születésnapját Ben Stiller Fotó: AFP

A nevetés nagymestere, Ben Stiller 60 éves

A színész 1965. november 30-án született New Yorkban, édesapja, a 2020-ban elhunyt Jerry Stiller és édesanyja, Anne Meara is legendás komikusok voltak. Így nem meglepő, hogy Bent is korán felfedezték, a 90-es években pedig már saját televíziós műsort is kapott, ami Emmy-díjat is nyert. Ezután sorra forgatta a jobbnál jobb vígjátékokat, azonban az első igazi sikere a Kábelbarát című filmhez köthető, amin szereplőként és rendezőként is dolgozott.

A következő nagy dobása a Keresd a nőt! című film volt, de a 2001-es Zoolander volt az a film, ami által az egész világ megismerte a nevét.

Karrierjének egyik mélypontjaként emlegetik a Trópusi vihar című filmet, amely miatt gy időre megtorpant a pályája. A kritikusokat felháborította a fogyatékossággal élő karakter ábrázolása. Ebben az időszakban vette feleségül Christine Taylort, akitől két gyermeke született, de a kapcsolatuk zátonyra futott, és 17 év házasság után, 2017-ben bejelentették, hogy külön utakon folytatják az életüket. Azonban nem bírták sokáig egymás nélkül és néhány évvel később ismét egymásra találtak.

Mindezek ellenére Ben Stiller magánélete sem volt mentes a nehézségektől: többször elmondta, hogy úgy érzi, kudarcot vallott a gyereknevelésben, mert mindig a karrierjét helyezte előtérbe.

2017-ben viszont teljesen felfordult körülötte a világ: az színészt ugyanis prosztatarákkal diagnosztizálták, de a korai felismerésnek köszönhetően ma már teljesen egészséges. Talán a magánéleti és egészségügyi nehézségeknek is köszönhetően a vígjátékok után a komolyabb műfajok felé is nyitott: a Walter Mitty titkos életén rendezőként és főszereplőként is dolgozott, az alkotást a kritikusok dicsérték, a színész pedig végre megmutathatta komolyabb oldalát is. Az utóbbi időben azonban visszavonult a színészettől, és leginkább producerként tevékenykedik - számolt be róla a Life.hu.