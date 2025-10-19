Ben Stiller gyermekei szívszorító vallomást tettek szomorú gyermekkorukról

Ben Stiller a közelmúltban ritkán nyílt meg a családjáról, most azonban új dokumentumfilmjében, amelyet szüleinek, Jerry Stillernek és Anne Mearának szentelt, személyes élményeiről is beszélt. A film, a Stiller & Meara: Nothing is Lost, az ikonikus szülők legjobb pillanatait mutatja be a vásznon, miközben Stiller saját házasságát és gyermekeihez fűződő kapcsolatát is feltárja.

Ben Stiller gyerekei őszintén beszéltek arról, milyen volt vele felnőni. Fotó: AFP

A színész elmondta, hogy hosszú ideje úgy érezte, „kikapcsolódott” családjától: „A karrierem már hosszú ideje zajlott, de a magánéletem valójában nem volt rendben. Egyszerűen kiegyensúlyozatlannak, boldogtalannak és kissé elveszettnek éreztem magam a családom, a gyerekeim között.”

Stiller, aki maga is showbusiness-szülők gyermekeként nőtt fel, arról beszélt, hogy gyermekeinek jobb gyerekkort akart biztosítani, mint amilyet ő kapott. Ugyanakkor a gyermekei nyíltan beszéltek arról, milyen volt ez számukra. Stiller maga is bevallotta, hogy perfekcionista volt, ami miatt egyik lányát kihagyta egy filmjéből, és ezt élete legrosszabb döntésének nevezte – írja az Unilad.

Számomra ez mélyebb dolog. Az egész a saját munkamániámhoz és perfekcionizmusomhoz kapcsolódik

– mondta.

Ella, a 23 éves lánya, elmondta, hogy gyerekkorából szinte semmit nem tud felidézni apjáról:

Szó szerint nincs emlékem arról, hogy ott lettél volna, amikor felnőttem.

Quinlin, a 20 éves fia, azt érezte, hogy apja mindig a munkáját helyezte előtérbe: „Egy nehéz nap után, ha valami rosszul ment, belevetetted magad a saját gondolataidba, és onnan nehéz kijönni. Ez lerontotta a nyaralás örömét. Mindenféle szerepet próbálsz egyensúlyban tartani: rendező, színész, producer, író, de az apaszerep gyakran az utolsó közt szerepelt”

Stiller a Sunday Times-nak elmondta, hogy próbált eltérni szülei hibáitól, de nem tudta teljesen elkerülni azokat.

Ben Stiller: ,,Lehetetlen elkerülni a hibákat"

Mint minden szülő, emlékszem a gyerekkorom boldogtalan pillanataira, és azt gondoltam: 'Jobban fogom csinálni.' Aztán rájöttem, lehetetlen elkerülni a hibákat, amiket [a szüleim] elkövettek. Nagyon jó kapcsolatom van a gyerekeimmel, de ez bonyolult, és néha feszült volt

Hozzátette: „Amikor kicsik voltak, nem értettem. Azt gondoltam: 'A gyerekek kicsik, dolgozhatok, és jó apa leszek, ha keresem a családnak a pénzt.' Pedig a kötelékek, amiket a gyerekekkel fiatalon alakítasz ki, rendkívül fontosak.”