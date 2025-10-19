RETRO RÁDIÓ

Ben Stiller gyermekei szívszorító vallomást tettek szomorú gyermekkorukról

A perfekcionista színész gyakran helyezte háttérbe családját a munka miatt. Ben Stiller gyerekei őszintén beszéltek arról, milyen volt vele felnőni.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.19. 11:30
ben stiller hollywood színész

Ben Stiller a közelmúltban ritkán nyílt meg a családjáról, most azonban új dokumentumfilmjében, amelyet szüleinek, Jerry Stillernek és Anne Mearának szentelt, személyes élményeiről is beszélt. A film, a Stiller & Meara: Nothing is Lost, az ikonikus szülők legjobb pillanatait mutatja be a vásznon, miközben Stiller saját házasságát és gyermekeihez fűződő kapcsolatát is feltárja. 

Ben Stiller gyerekei őszintén beszéltek arról, milyen volt vele felnőni.
Ben Stiller gyerekei őszintén beszéltek arról, milyen volt vele felnőni. Fotó: AFP

A színész elmondta, hogy hosszú ideje úgy érezte, „kikapcsolódott” családjától: „A karrierem már hosszú ideje zajlott, de a magánéletem valójában nem volt rendben. Egyszerűen kiegyensúlyozatlannak, boldogtalannak és kissé elveszettnek éreztem magam a családom, a gyerekeim között.”

Stiller, aki maga is showbusiness-szülők gyermekeként nőtt fel, arról beszélt, hogy gyermekeinek jobb gyerekkort akart biztosítani, mint amilyet ő kapott. Ugyanakkor a gyermekei nyíltan beszéltek arról, milyen volt ez számukra. Stiller maga is bevallotta, hogy perfekcionista volt, ami miatt egyik lányát kihagyta egy filmjéből, és ezt élete legrosszabb döntésének nevezte – írja az Unilad.

Számomra ez mélyebb dolog. Az egész a saját munkamániámhoz és perfekcionizmusomhoz kapcsolódik

– mondta.

Ella, a 23 éves lánya, elmondta, hogy gyerekkorából szinte semmit nem tud felidézni apjáról: 

Szó szerint nincs emlékem arról, hogy ott lettél volna, amikor felnőttem.

Quinlin, a 20 éves fia, azt érezte, hogy apja mindig a munkáját helyezte előtérbe: „Egy nehéz nap után, ha valami rosszul ment, belevetetted magad a saját gondolataidba, és onnan nehéz kijönni. Ez lerontotta a nyaralás örömét. Mindenféle szerepet próbálsz egyensúlyban tartani: rendező, színész, producer, író, de az apaszerep gyakran az utolsó közt szerepelt”

Stiller a Sunday Times-nak elmondta, hogy próbált eltérni szülei hibáitól, de nem tudta teljesen elkerülni azokat. 

Ben Stiller: ,,Lehetetlen elkerülni a hibákat"

Mint minden szülő, emlékszem a gyerekkorom boldogtalan pillanataira, és azt gondoltam: 'Jobban fogom csinálni.' Aztán rájöttem, lehetetlen elkerülni a hibákat, amiket [a szüleim] elkövettek. Nagyon jó kapcsolatom van a gyerekeimmel, de ez bonyolult, és néha feszült volt

Hozzátette: „Amikor kicsik voltak, nem értettem. Azt gondoltam: 'A gyerekek kicsik, dolgozhatok, és jó apa leszek, ha keresem a családnak a pénzt.' Pedig a kötelékek, amiket a gyerekekkel fiatalon alakítasz ki, rendkívül fontosak.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu