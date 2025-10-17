Ákos: A film egy olyan képet ad valakiről, aki nagyon hasonlít rám, ahogyan mások látnak

Megnéztük a Kovács Ákos énekes-dalszerző pályáját bemutató, az „EMBER MARADJ – Az Ákos-sztori. Eddig” című zenés portréfilmet, amelyet október 16-tól vetítenek a mozikban. A bemutató után a főszereplővel magával is beszélgettünk.

Kovács Ákos: A filmben egy korszakot is fel lehet idézni – és nem mellesleg egy alkotóembernek a rendkívül küzdelmes életére láthat rá a néző”

A filmből „első látásra” a következő, Ákos szájából elhangzó szavak, öndefiníciók szólítják meg a nézőt. „Közlegény, az élet közlegénye”, „szerző, eszköz – amin keresztül világra küzdi magát egy gondolat”, „emberség – amiből nem engedtem, és nem is fogok soha”, a „lelkület – ha létezik ilyen, hogy személyiség, és létezik ilyen, hogy a személyiség magja”. Rákérdeztünk a főszereplőtől, hogyan találkoznak ezek őbenne. Ákos válaszul a film megnézésére biztatott mindenkit.

„Nagy szeretettel meghívok mindenkit, hogy nézzék meg ezt a filmet, mert nemcsak az én történetem van benne. Rajtam keresztül egy időszakot lehet felidézni, annak, aki szeretné – és nem mellesleg egy alkotóembernek a rendkívül küzdelmes életére láthat rá” – így Kovács Ákos, aki bevallottan furán érzi magát attól, hogy egy róla szóló film vetítése után, amelyben megnyílik, még a közönségtalálkozón is újra ő kell beszéljen a filmről.

„Először is elleneztem ennek a filmnek a létrejöttét, és amikor olybá tűnt, hogy megállíthatatlanok a folyamatok, akkor megfogadtam, hogy nem fogok beleszólni az alkotók munkájába. Azt hiszem, hogy jól döntöttem, mert így olyan dolgok is vannak benne, amik az én szándékommal nem is egyeznek. A film így egy olyan képet ad valakiről, aki nagyon hasonlít rám, ahogyan mások látnak. Nagyon fontos a mások által látott kép, de ez ritkán találkozik azzal, ahogyan mi látjuk magunkat. Ilyen ez a film is” – tudjuk meg Ákostól.

A főszereplő hozzáteszi, azt az egyet ő kérte, hogy az Eddig szót tegyék bele a címbe, hiszen amit a 100 órányi felvételből 100 percben sűrítve látunk, azzal nem ér véget a történet, az élete folytatódik tovább.

„Semmibe nem szóltam bele, de egyetlen kérésem volt, hogy Az Ákos-sztori után legyen ott az »Eddig«. Megtiszteltetés, hogy az emberről ilyen összefoglaló anyag készül, de az én életem ezzel a fimmel nem ért véget. Kérésre most egy promóciós körútra indulok vele, és amint leszállok a turnébuszról, másnaptól kezdődnek a próbák a december 13-i Aréna-koncertre.”