Meghökkentő vallomást tett a népszerű színésznő: „Megőrültem a hírnévtől”

Keira Knightley, a Nő a 10-es kabinban és a Karib-tenger kalózai sztárja, őszintén beszélt arról, milyen nehezen viselte a korai hírnevet.

Keira Knightley hirtelen került a reflektorfénybe, ez pedig teljesen magaalá gyűrte a fiatal színésznőt Fotó: Fotó: 1996-98 AccuSoft Inc.

Keira Knightley legjobb döntésének tartja a visszavonulást

A 40 éves színésznő a The Sunday Times-nak mesélt arról, hogy az első Karib-tenger kalózai film 2003-as sikere után hirtelen a reflektorfénybe került – és ezzel együtt a paparazzik állandó zaklatásának célpontja lett. „Emlékszem, egy nap felkeltem, és tíz férfi állt a házam előtt – és körülbelül öt évig nem mentek el.” Amikor megkérdezték, hogyan hatott rá mindez, Knightley elismerte: „Megőrültem. Hidd el, teljesen megőrültem. Csak sikerült elrejtenem” - olvasható a People magazin cikkében.

A színésznő elmondta, hogy a paparazzik gyakran verbálisan bántalmazták, szidalmazták, például „k*rvának” és „r*bancnak” nevezték – különösen akkor, ha férfi kísérte, legyen az a barátja, a testvére vagy az apja.

Reakciót akartak kiváltani, hogy valaki megüsse őket, és beperelhessék. Ez volt az az időszak, amikor a balesetek is elkezdődtek – embereket szorítottak le az útról, hogy még több pénzt kapjanak egy »összetört színésznő« fotójáért.

Knightley elmondta, hogy a fotósok akár „a szemben lévő lakást is kibérelték”, csak hogy lefotózhassák az otthonában. Emiatt folyamatosan feszültnek érezte magát:

„Egy hipervigiláns állapotban élsz. Egy állandó éberségi szinten.”

Egy ponton úgy döntött, megpróbálja ellehetetleníteni a paparazzikat, hogy értékes képeket készítsenek róla.

Minden nap ugyanazokat a ruhákat hordtam – három ugyanolyan farmert, csíkos pólót, bakancsot. Az összes többi ruhámat elajándékoztam.

Ha követték, egyszerűen megállt az utcán: „Meg sem mozdultam. Egy nap öt órán át álltam így. Azt mondtam: ha ti még mindig itt vagytok, én sem megyek sehová.” Végül elege lett, és kijelentette: „Kiszállok.” Családja támogatta döntését, és Keira hosszabb szünetet tartott. Európát járta – Párizsban múzeumokat, kiállításokat látogatott –, és egyszer sem sikerült lefotózniuk.

A múzeumokban, a vonatokon... senki sem számított rám ott. Rendetlen voltam, nem néztem senkire, kicsit görnyedten jártam – mintha »elsiklottam« volna.

A színésznőnek évekbe telt, mire megszabadult a paranoia érzésétől, ahogy a 2000-es évek paparazzi-őrülete lassan lecsengett. De soha nem gondolt arra, hogy feladja: „Soha. Nem akartam, hogy legyőzzenek. Nem engedtem. Igen, teljesen kikészültem, de nem hagytam, hogy ők nyerjenek. Nem, nem, nem.”