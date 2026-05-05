Gyászol a magyar legenda, meghalt a szerelme

Pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Elhunyt Gódorné Nagy Marianna férje, Gódor Mihály.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.05.05. 13:23
Módosítva: 2026.05.05. 13:23
Gyászol minden idők legjobb magyar női kézilabdázója, Gódorné Nagy Marianna. Férje, Gódor Mihály súlyos betegség után elhunyt. A 70 éves mesteredző pótolhatatlan űrt hagyott a magyar kézilabda-társadalomban.

Minden idők legjobb magyar női kézilabdázója, Gódorné Nagy Marianna elvesztette a férjét, Gódor Mihályt (Fotó: Magyar Nemzet)

Gódor Mihály a magyar kézilabda egyik legtekintélyesebb szakembere volt, aki játékosként, edzőként és sportvezetőként is helytállt a legmagasabb szinten. Az EHF-mesteredző feleségével harmonikus életet élt egy határ menti kistelepülésen, Szentgyörgyvölgyben. Lentiben pedig közösen nevelték a kézilabdás-utánpótlást.

A férjemmel mindketten nyugdíjasok vagyunk, igyekszünk akkor is aktív életet élni, amikor éppen nem a kézilabdáról van szó. Van kertünk, ahol próbálunk egy kis zöldséget, ezt-azt megtermelni. Ez nagyon jó dolog, hiszen a saját termésünket ehetjük. Régebben nem volt jellemző ránk az ilyesmi, élvezzük

– nyilatkozta még másfél évvel ezelőtt a Magyar Nemzetnek Gódorné Nagy Marianna, aki 281 fellépésével máig a legtöbb magyar válogatottsággal rendelkezik.

Gódor Mihály edzősködött a Vasasnál, 1983-ban Magyar Kupát nyert, valamint a BEK elődöntőjéig jutott, majd a Bayer Leverkusennel a német bajnokságban és a Német Kupában is aranyérmet szerzett. Később a Hypo Niderösterreich és a Wiener Neustadt szakmai munkáját segítette, 1998-tól az osztrák női válogatott másodedzőjeként tevékenykedett. 2006 és 2010 között Szentgyörgyvölgy polgármestere volt, 2020-tól pedig a Szombathelyi KKA-nál dolgozott szakmai igazgatóként, illetve kapusedzőként.

 

