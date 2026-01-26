Hihetetlen: egy 3 éves kislány második szervátültetésére készül

Egy ritka genetikai rendellenességgel diagnosztizált fiatal lány Észak-Írországban már a második szervátültetésre készül. A 3 éves kislány nagyon bátran viseli a betegségét, de sajnos új vesékre van szüksége.

Fiatal kora ellenére több szervátültetésen kell átesnie a 3 éves kislánynak Fotó: Freepik

Második szervátültetésén esik át a kislány

A 3 éves Etta Cartmill és 6 éves bátyja, Olly mindketten TTC21B génnel születtek, ami egy rendkívül ritka rendellenesség. A betegség leggyakrabban a veséket támadja, de más szerveket is érinthet.

Édesanyjuk elmondta, hogy mindkét gyermeke ötös stádiumú veseelégtelenséggel született, és lényegében születésüktől fogva orvosi ellátásban részesültek. Olly végül nagymamájától kapott új vesét, ami jelentősen javított az életszínvonalán.

Etta állapota azonban összetettebbnek bizonyult. Bár Ettának a közeljövőben veseátültetésre is szüksége lesz, már átesett egy műtéten, amelyben új májat kapott.

A Birminghami Kórházba kellett mennünk májnyomás-vizsgálatra, majd egy ultrahangvizsgálat nagy és heges májat mutatott... Ezután a vizsgálat után derült ki, hogy a portális hipertenzió nevű májbetegségben szenved, ezért májátültetésre is szüksége volt.

Etta egy szervdonortól kapott új májat, és az édesanyja azt mondta, hogy a műtét ugrásszerűen javította lánya életminőségét.

Még csak megmozdulni sem volt energiája, de nem tudott sokáig aludni, annyira fájt neki. Most már virágzik. Imádja a zenét és a táncot, imád babakocsival sétálni, fodrászkodni, vásárolni járni, és persze Peppa malacot nézni.

A kislány harca azonban még nem ért véget, hetente háromszor-ötször jár kórházi dialízisre a veséi miatt, és sokféle gyógyszert szed, valamint fizikoterápiában is részesül. Az édesanya úgy tervezi, hogy ő maga adományozza a veséjét a kislánya számára – írja a People.