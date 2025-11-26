Elvesztette a munkáját, a nagybeteg magyar sportolónő minden pénze odalett

Suhaj Katalin maratoni világbajnok ezüstérmes, többszörös magyar bajnok kajakozó egész életét a sportnak szentelte. Karrierje során is mindig hatalmas küzdő volt, most pedig élete legnagyobb csatáját vívja. A meseszép sportlónőnél 3. stádiumú mellrákot diagnosztizáltak, gyógyulásához pedig adományozást szervezett Katalin egyik barátja, Greg.

Suhaj Katalin kajakozót mellrákkal diagnosztizálták, pénzgyűjtést szerveznek a sportolónak Fotó: gofundme.com

Suhaj Katalinnak pénzgyűjtést szerveznek

A volt sportoló számára pénzgyűjtést szerveznek az interneten: 6 ezer ausztrál dollár a cél, melynek 65%-a már össze is gyűlt, ezt a gyógyulására fordítják majd. A gofundme.com-oldalon lehet felajánlásokat tenni Katalin számára, emellett pedig Suhaj Istvánné számlájára is lehet pénzt utalni – írta meg a Kisaslföld.

Az adományozó-oldal szerint Suhaj Katalin is rendszeres adományozott, sok jótékonysági és segítő rendezvényt támogatott.

Katalin mindig erős támogatója volt az összes Pink Ribbon (Rózsaszín Szalag) eseménynek, sosem gondolta volna, hogy neki is mellrákja lesz. Évek óta adakozott, ahogy sok jótékonysági és segítő rendezvényt is támogatott. Minden pénzügyi tartalékát felemésztették az egészségügyi költségei. Volt MRI-vizsgálata, biopsziája és PET-CT-je, október 31-én pedig meg is műtötték. Egyetlen munkája az Uber-sofőrködés volt, nincsenek családtagjai Ausztráliában, és nincs partnere, aki anyagi támogatást nyújtana neki. Csak mi vagyunk — a közösségi barátai — hogy erőt adjunk neki ahhoz, hogy legyőzze a rákot. Katalin hosszú ideig nem fog tudni dolgozni, és ki kell fizetnie a lakbérét, illetve meg kell élnie bevétel nélkül.

– írta Greg, Katalin egyik barátja, aki mindenbe támogatja a sportoló felépülését.

A magyar kajak-kenu szövetség a hivatalos Facebook-oldalán is megosztotta az adományozó oldal linkjét.

Segítsünk neki a harcban! Katalin szeretne “Harcos Királynővé” válni, és megosztani történetét

– mondta Katalin barátja, és figyelmeztette a nőket: a mellrák korai felismerése életeket menthet.