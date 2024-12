Elárulták a részleteket, kétszeres olimpiai ezüstérmessel erősített a Fradi

Eddig is kiváló utánpótlás-nevelő bázisként volt ismert a Központi Sportiskola, de a határvonalat szigorúbban is meghúzták, és immár 23 éves életkor a legfelső korhatár. Már a párizsi olimpia előtt tanakodtunk, vajon merre tovább? Sokat nyomott a latban, hogy korábban Fradi-drukker voltam, ráadásul csupa jót hallottunk a pestszenterzsébeti vizes központ edzéskörülményeiről, és az is számít, hogy Kucsi, vagyis az egykori világbajnok, Kucsera Gábor a zöld-fehér színekért fáradozik a jövőben