Az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet összesen 200 millió forinttal járult hozzá a rászorulók támogatásához

Az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai együttműködése két éve indult el. Az MBH Tudatos Segítség Programban hátrányos helyzetű családokat segítenek krízistámogatásokkal, energetikai korszerűsítésekkel, valamint pénzügyi edukációval. Összesen 200 millió forinttal járult hozzá a rászorulók támogatásához eddig, közvetlen segítséget pedig 12 500 ember kapott a program keretében – tudta meg a Ripost.

Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója, Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója – Fotó: Szabolcs László

Október 29-én, szerdán Budapesten tartották meg azt a sajtótájékoztatót, amelyen mindkét fél aláírta a következő évre szóló együttműködést. A jövőbeli tervekről is szó esett, amelynek keretében felújítják a drávagárdonyi Sorsfordító Házat is, amely rászoruló családoknak nyújt biztonságos otthont.

Az eseményen jelen volt Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete. Dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató, az MBH Bankot képviselte, míg Lehel László elnök-igazgató az Ökumenikus Segélyszervezet részéről érkezett.

Két éve működik együtt az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet

Az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet 2023-ban lépett együttműködésre annak érdekében, hogy közös kezdeményezéseket valósítsanak meg a hátrányos helyzetűek támogatása és a pénzügyi tudatosság fejlesztése jegyében. A partnerség teljes finanszírozási összege mintegy 350 millió forint, amelyből többek között országos szemléletformáló kampányokat, adománygyűjtő akciókat és rászoruló családokat segítő programokat szerveztek.

A felek az együttműködés keretében hívták életre az MBH Tudatos Segítség Programot, amelynek eddigi eredményeit Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatója ismertette. Elmondta, hogy az első két évben a program összesen 200 millió forinttal járult hozzá a rászorulók támogatásához, ezáltal több mint 12 500 ember számára nyújtott közvetlen segítséget. Ezen belül 11 ezer ember kapott krízistámogatást, míg 1500-an részesültek hosszabb távú, fenntartható segítő szolgáltatásokban, amelynek során energetikai szakértők bevonásával fejlesztették az otthonok energiahatékonyságát – például lecserélték az elavult háztartási gépeket és nyílászárókat, illetve biztonságos áramvételi helyeket alakítottak ki.

Az intézkedések hosszú távon csökkentik a rezsiköltségeket és javítják az életminőséget a legnehezebb helyzetben élők számára. Az MBH Bank ezen felül a Segélyszervezet Országos Segélyközpontjának működését is támogatja, amivel az elmúlt két évben mintegy 120 ezer segélykérelem feldolgozását tette lehetővé.