Az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet összesen 200 millió forinttal járult hozzá a rászorulók támogatásához
Folytatódik az MBH Tudatos Segítség Program a fenntartható segítségnyújtás jegyében. Az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet két év alatt több mint 12 500 embernek segített.
Az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai együttműködése két éve indult el. Az MBH Tudatos Segítség Programban hátrányos helyzetű családokat segítenek krízistámogatásokkal, energetikai korszerűsítésekkel, valamint pénzügyi edukációval. Összesen 200 millió forinttal járult hozzá a rászorulók támogatásához eddig, közvetlen segítséget pedig 12 500 ember kapott a program keretében – tudta meg a Ripost.
Október 29-én, szerdán Budapesten tartották meg azt a sajtótájékoztatót, amelyen mindkét fél aláírta a következő évre szóló együttműködést. A jövőbeli tervekről is szó esett, amelynek keretében felújítják a drávagárdonyi Sorsfordító Házat is, amely rászoruló családoknak nyújt biztonságos otthont.
Az eseményen jelen volt Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete. Dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató, az MBH Bankot képviselte, míg Lehel László elnök-igazgató az Ökumenikus Segélyszervezet részéről érkezett.
Két éve működik együtt az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet
Az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet 2023-ban lépett együttműködésre annak érdekében, hogy közös kezdeményezéseket valósítsanak meg a hátrányos helyzetűek támogatása és a pénzügyi tudatosság fejlesztése jegyében. A partnerség teljes finanszírozási összege mintegy 350 millió forint, amelyből többek között országos szemléletformáló kampányokat, adománygyűjtő akciókat és rászoruló családokat segítő programokat szerveztek.
A felek az együttműködés keretében hívták életre az MBH Tudatos Segítség Programot, amelynek eddigi eredményeit Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatója ismertette. Elmondta, hogy az első két évben a program összesen 200 millió forinttal járult hozzá a rászorulók támogatásához, ezáltal több mint 12 500 ember számára nyújtott közvetlen segítséget. Ezen belül 11 ezer ember kapott krízistámogatást, míg 1500-an részesültek hosszabb távú, fenntartható segítő szolgáltatásokban, amelynek során energetikai szakértők bevonásával fejlesztették az otthonok energiahatékonyságát – például lecserélték az elavult háztartási gépeket és nyílászárókat, illetve biztonságos áramvételi helyeket alakítottak ki.
Az intézkedések hosszú távon csökkentik a rezsiköltségeket és javítják az életminőséget a legnehezebb helyzetben élők számára. Az MBH Bank ezen felül a Segélyszervezet Országos Segélyközpontjának működését is támogatja, amivel az elmúlt két évben mintegy 120 ezer segélykérelem feldolgozását tette lehetővé.
Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója kifejtette:
Magyarország egyik legnagyobb pénzintézeteként az MBH Bank felelőssége nem csupán a gazdasági növekedés támogatása, hanem az is, hogy aktívan hozzájáruljunk a társadalom jólétéhez. Hisszük, hogy egy sikeres, modern banknak a közösségben is meghatározó szerepet kell vállalnia. Az Ökumenikus Segélyszervezettel való együttműködésünk pedig jól példázza, hogyan tud összeérni a szakmai tudás, a társadalmi felelősségvállalás és a fenntartható gondolkodás. Az MBH Tudatos Segítség Program számunkra egy hosszú távú befektetés egy erősebb, tudatosabb és szolidárisabb társadalom jövőjébe.
A felek 2025-ben elindították a pénzügyi családmentor programot is, amely a személyes pénzügyi tanácsadást helyezi a középpontba. A mentorok mintegy 100 alkalommal, az érintett családok otthonába látogatva segítik a háztartások pénzügyeinek tudatos kezelését, míg a programhoz kapcsolódó szakmai és edukációs anyagok – online tartalmak, podcastok, valamint a tanulást ösztönző, 1000 példányban elkészült képregény – mind azt a célt szolgálják, hogy a pénzbeli segítség mellett tudást, önbizalmat és a hosszú távú gondolkodást is elsajátíthassák az érintettek.
A következő projektévben az MBH Bank ismét közel 100 millió forinttal támogatja a program folytatását. A tervek szerint ennek keretében 5000 ember részesül krízistámogatásban, 500-an kapnak fenntartható segítő szolgáltatást, és országszerte 100 alkalommal találkozhatnak a rászorulók pénzügyi családmentorokkal.
2026-ban két új kezdeményezés is elindul: a pénzügyi tudatosságot fejlesztő képregény terjesztése, továbbá az MBH Bank támogatásával megújul a drávagárdonyi Sorsfordító Ház. A ház a szomszédos Kastélyosdombón működő Szociális és Fejlesztő Központ Családok Átmeneti Otthonának befogadóképességét egészíti majd ki. Az egység olyan családokat vár, akik életük nehéz időszakában képesek ugyan az önálló életvitelre, de átmenetileg segítségre és szociális munkás támogatására van szükségük. Az épület otthonos, modern és biztonságos környezetet fog teremteni, ahol a lakók nemcsak lakhatást, hanem esélyt is kapnak arra, hogy újra stabil életet alakítsanak ki. Az épület felújítása szimbolikus jelentőségű: az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet közös törekvését fejezi ki, hogy sorsfordító segítséget nyújtsanak a nehéz helyzetben élőknek.
Véletlen bár, de a mai sajtótájékoztató két fontos világnap közé esik. Október 17-e a szegénység elleni küzdelem, míg október utolsó munkanapja a takarékosság világnapja. A naptár szerint csupán két hét, amíg eljutunk az egyikről a másikra, de az igazán nehéz körülmények között élő családok számára hosszú és sok munkával kikövezett út vezet odáig, hogy tudatos pénzügyi gondolkodással, szerény bevételeik takarékos beosztásával jobbítani tudjanak családjuk, gyermekeik sorsán. Ebben a munkánkban jelent nélkülözhetetlen együttműködést az MBH Bank támogatása. Nem csak anyagi oldalról, hanem a rászorulók pénzügyi gondolkodását formálni segítő szakértelmükkel egyaránt
– mondta Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója.
