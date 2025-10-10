Mi történt? Nagy a baj az MBH Bank mobilalkalmazásával

Egyelőre nem tudni, mi lehet a probléma.
Az MBH Bank több ügyfele is azt tapasztalhatta péntek reggel, hogy nem működik a bank mobilalkalmazása. A Downdetector adatai szerint reggel 8 óra óta folyamatosan érkeznek a bejelentések a hibával kapcsolatban - írta meg a Pénzcentrum.
A bank egyelőre nem közölte, mi okozta a problémát. A hivatalos karbantartási ütemtervük szerint október 10-én nem volt előre tervezett leállás az alkalmazásnál vagy az internetes felületeknél. Előrejelzésük szerint október 12-én, éjfél és reggel 4 óra között várhatóak majd karbantartási fennakadások az internetbanki szolgáltatásoknál.
Az ügyfelek így tehetnek mást, mint türelmesen kivárják, amíg a bank helyreállítja az applikáció működését.
