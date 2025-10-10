RETRO RÁDIÓ

Mi történt? Nagy a baj az MBH Bank mobilalkalmazásával

Egyelőre nem tudni, mi lehet a probléma.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.10. 10:45
MBH Bank ügyfél mobilalkalmazás hiba probléma

Az MBH Bank több ügyfele is azt tapasztalhatta péntek reggel, hogy nem működik a bank mobilalkalmazása. A Downdetector adatai szerint reggel 8 óra óta folyamatosan érkeznek a bejelentések a hibával kapcsolatban - írta meg a Pénzcentrum.

Nagy a baj az MBH Bank mobilalkalmazásával / Fotó: Balogh Zoltán /  MTI

Nem működik az MBH Bank mobilalkalmazása

A bank egyelőre nem közölte, mi okozta a problémát. A hivatalos karbantartási ütemtervük szerint október 10-én nem volt előre tervezett leállás az alkalmazásnál vagy az internetes felületeknél. Előrejelzésük szerint október 12-én, éjfél és reggel 4 óra között várhatóak majd karbantartási fennakadások az internetbanki szolgáltatásoknál.

Az ügyfelek így tehetnek mást, mint türelmesen kivárják, amíg a bank helyreállítja az applikáció működését.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu