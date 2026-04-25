Te is elköveted ezt a hibát? Sose szabad alufóliába csomagolni ezeket az ételeket!

Szinte minden háztartásban megtalálható az alufólia, hiszen mindig jól jön például, amikor ételt kell elrakni vagy melegen tartani, de persze a kerti grillezésnél is remekül hasznosítható – viszont jobb, ha észben tartjuk, hogy nem minden maradék eltárolására ideális, ugyanis komoly problémákat is okozhat.

Nem minden maradék eltárolásához jó az alufólia

A Mindmegette írja, hogy bizonyos alapanyagok és készételek az alufóliával való érintkezés során károsodhatnak, ez pedig nem csupán az ízükön ronthat, hanem akár élelmiszer-biztonsági problémát is okozhat.

Az élelmiszertudósok elmondása szerint nem feltétlenül az alufóliával van gond, hanem azzal, hogy egyes ételek hosszabb ideig érintkezve reakcióba léphetnek vele; illetve az is probléma, hogy maga a fólia nem biztosít megfelelő védelmet a baktériumok ellen – sőt, igazából pont, hogy elősegíti azok szaporodását.

Miket nem szabad alufóliában tárolni?

Savas ételek

A savas közeg reakcióba léphet az alufóliával, ez pedig nem csupán a fólia gyengüléséhez vezethet, hanem még az ételnek is enyhe fémes ízt adhat.

Sós ételek

A só szintén elősegíti az alumínium kioldódását, így a fólia befolyásolhatja az étel ízét.

Pácolt húsok

A pácolt húsok esetében az előző két pont problémái merülhetnek fel, akár nyers, akár elkészült húsról van szó – érdemesebb inkább légmentesen záródó üvegedénybe tenni.

Hüvelyesek és főtt keményítők

A burgonya, hüvelyesek vagy a főtt rizs esetében nem a kémiai reakciók okozzák a legtöbb gondot, hanem a baktériumok elszaporodása.