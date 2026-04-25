Te is elköveted ezt a hibát? Sose szabad alufóliába csomagolni ezeket az ételeket!
Erről mindenkinek érdemes tudnia, ugyanis sokan rosszul csinálják. Az alufólia nem minden esetben ideális.
Szinte minden háztartásban megtalálható az alufólia, hiszen mindig jól jön például, amikor ételt kell elrakni vagy melegen tartani, de persze a kerti grillezésnél is remekül hasznosítható – viszont jobb, ha észben tartjuk, hogy nem minden maradék eltárolására ideális, ugyanis komoly problémákat is okozhat.
A Mindmegette írja, hogy bizonyos alapanyagok és készételek az alufóliával való érintkezés során károsodhatnak, ez pedig nem csupán az ízükön ronthat, hanem akár élelmiszer-biztonsági problémát is okozhat.
Az élelmiszertudósok elmondása szerint nem feltétlenül az alufóliával van gond, hanem azzal, hogy egyes ételek hosszabb ideig érintkezve reakcióba léphetnek vele; illetve az is probléma, hogy maga a fólia nem biztosít megfelelő védelmet a baktériumok ellen – sőt, igazából pont, hogy elősegíti azok szaporodását.
Miket nem szabad alufóliában tárolni?
Savas ételek
A savas közeg reakcióba léphet az alufóliával, ez pedig nem csupán a fólia gyengüléséhez vezethet, hanem még az ételnek is enyhe fémes ízt adhat.
Sós ételek
A só szintén elősegíti az alumínium kioldódását, így a fólia befolyásolhatja az étel ízét.
Pácolt húsok
A pácolt húsok esetében az előző két pont problémái merülhetnek fel, akár nyers, akár elkészült húsról van szó – érdemesebb inkább légmentesen záródó üvegedénybe tenni.
Hüvelyesek és főtt keményítők
A burgonya, hüvelyesek vagy a főtt rizs esetében nem a kémiai reakciók okozzák a legtöbb gondot, hanem a baktériumok elszaporodása.
Mivel helyettesíthetjük az alufóliát?
Savas és sós ételek esetében ajánlott az üveg tárolóedény, a rozsdamentes acél edény, illetve a BPA-mentes műanyag doboz jól záródó fedéllel; a hüvelyeseknél, főtt keményítőknél pedig a sekély, légmentesen záródó dobozok használatát javasolják.
