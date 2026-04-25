Te is elköveted ezt a hibát? Sose szabad alufóliába csomagolni ezeket az ételeket!

Erről mindenkinek érdemes tudnia, ugyanis sokan rosszul csinálják. Az alufólia nem minden esetben ideális.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.25. 12:00
Szinte minden háztartásban megtalálható az alufólia, hiszen mindig jól jön például, amikor ételt kell elrakni vagy melegen tartani, de persze a kerti grillezésnél is remekül hasznosítható – viszont jobb, ha észben tartjuk, hogy nem minden maradék eltárolására ideális, ugyanis komoly problémákat is okozhat.

Nem minden maradék eltárolásához jó az alufólia
A Mindmegette írja, hogy bizonyos alapanyagok és készételek az alufóliával való érintkezés során károsodhatnak, ez pedig nem csupán az ízükön ronthat, hanem akár élelmiszer-biztonsági problémát is okozhat.

Az élelmiszertudósok elmondása szerint nem feltétlenül az alufóliával van gond, hanem azzal, hogy egyes ételek hosszabb ideig érintkezve reakcióba léphetnek vele; illetve az is probléma, hogy maga a fólia nem biztosít megfelelő védelmet a baktériumok ellen – sőt, igazából pont, hogy elősegíti azok szaporodását.

Miket nem szabad alufóliában tárolni?

Savas ételek

A savas közeg reakcióba léphet az alufóliával, ez pedig nem csupán a fólia gyengüléséhez vezethet, hanem még az ételnek is enyhe fémes ízt adhat.

Sós ételek

A só szintén elősegíti az alumínium kioldódását, így a fólia befolyásolhatja az étel ízét.

Pácolt húsok

A pácolt húsok esetében az előző két pont problémái merülhetnek fel, akár nyers, akár elkészült húsról van szó – érdemesebb inkább légmentesen záródó üvegedénybe tenni.

Hüvelyesek és főtt keményítők

A burgonya, hüvelyesek vagy a főtt rizs esetében nem a kémiai reakciók okozzák a legtöbb gondot, hanem a baktériumok elszaporodása.

Mivel helyettesíthetjük az alufóliát?

Savas és sós ételek esetében ajánlott az üveg tárolóedény, a rozsdamentes acél edény, illetve a BPA-mentes műanyag doboz jól záródó fedéllel; a hüvelyeseknél, főtt keményítőknél pedig a sekély, légmentesen záródó dobozok használatát javasolják.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
