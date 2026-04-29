„Az exférjem szelleme a túlvilágról üzent, hogy menjek hozzá a legjobb barátjához”

Egy internetes fórumon mesélte el meghökkentő történetét a 35 éves nő. Szerinte férje szelleme segített neki újra rátalálni a szerelemre.

„35 éves vagyok, néhány éve elveszítettem a férjemet, aki sosem akarta, hogy egyedül maradjak. Az exférjem szelleme a túlvilágról üzent, hogy nyugodtan menjek hozzá a legjobb barátjához” – mesélte a fórumon a nő.

A történet szerint férje 2020-ban vesztette életét egy hosszú betegség után, három gyermeket hagyva félárván. Elárulta, hogy a gyász időszakában az egyetlen ember, aki mellette maradt, az nem más volt, mint az elhunyt férjének a legjobb barátja.

„Az utolsó időszakban egyre többet beszélt arról, hogy nem akarja, hogy egyedül maradjak" - írta a nő, aki szerint elhunyt férje állítólag arra is megkérte barátját, hogy esetleges halála után vigyázzon a családjára. A férfi pedig talán túl komolyan is vette az ígéretét.

A halála után teljesen összeomlottam. Az egyetlen ember, aki végig mellettem volt, a legjobb barátja volt. Együtt gyászoltunk, együtt próbáltunk túlélni minden napot, és valahogy egymásba kapaszkodtunk.

A nő állítása szerint sokáig ő maga is meglepőnek találta azt, ahogyan átalakult a kapcsolatuk, de idővel már nem csak a veszteség kötötte össze őket.

Körülbelül egy évvel később kezdett megváltozni minden: már nem csak a fájdalom kötött össze minket. Tudom, hogy sokan ezt furcsának tartják, de én nem éreztem bűntudatot. A kapcsolatunk miatt rengeteg kritikát kaptunk, főleg az interneten. Miután bejelentettük az eljegyzésünket, sokan azt mondták, tiszteletlenség, amit csinálunk. De én úgy érzem, sőt tudom, hogy a férjem pontosan ezt akarta

– fogalmazott az özvegy, aki elárulta, miért gondolja, hogy a férje beleegyezett az új házasságába.

„Furcsának tűnhet, de tényleg úgy érzem, mintha folyamatosan jeleket kaptam volna az elhunyt férjemtől. Azt sugallta, hogy ő is rendben van ezzel. Tudom, hogy sokan nem hisznek az ilyesmiben, de nekem ez erőt ad. Most már az esküvőnket tervezzük és lesz neki egy külön hely az asztalnál, koccintunk majd az emlékére” – idézte az immár házasságban élő nő szavait a Life.hu.