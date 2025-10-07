A Fidesz behúzta a szeptembert is

A nyári zuhanást követően a kampányhajrá előtti hetedik hónap eseményei sem a Tisza Párt malmára hajtották a vizet – ellenben a kormányoldal már szeptember első napján erős pozícióból indult az Otthon Start Programmal.

Fotó: Alapjogokért Központ

Magyar Péterék ezzel egyidejűleg viszont az adóemelési tervek, valamint Ruszin-Szendi Romulusz illegális fegyverviselési botránya kapcsán kíséreltek meg napról napra kínosabb magyarázatokkal előállni. E botrányokat tetézte a társasági adó emeléséről, valamint a vállalkozókat segítő támogatások szűkítéséről szóló elképzelések kiszivárgása is – ezek pedig nem meglepő módon egybevágnak Brüsszel hosszú ideje hangoztatott követeléseivel. A szeptemberi politikai napirend fontos témájává vált az illegális bevándorlás, mivel tíz éve robbant ki az egész kontinenst megrázó migrációs válság. Míg a jobboldal pozíciója ezzel kapcsolatban továbbra is stabil, a Tisza Párt egyik tanácsadója arról beszélt, hogy hazánknak a brüsszeli elvárások miatt lazítania kéne szigorú határvédelmi politikáján.

Mivel az adóemelések ügye elkezdett fokozatosan „ráégni” Magyar Péterékre, az őket támogató politikai és médiagépezet egy totálisan alaptalan rágalomhadjárattal próbálta meg újra átvenni a napirend uralását: a baloldal által oly sokat emlegetett tényfeltárás azonban minden részletében cáfolta a rendszerváltoztatás óta sose látott destabilizációs kísérlet hírhamisítását. A szeptembert tehát a Fidesz-KDNP nyerte meg, az ukrajnai háború miatt a sorkötelezettség visszaállításáról, vagy az ukrán háttérrel fejlesztett pártapplikáció adatszivárgásáról szóló hírek alapján pedig a Tisza további, októberi mélyrepülése várható – derül ki az Alapjogokért Központ részletes elemzéséből.