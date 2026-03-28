Magyar-szlovén: Bozsik József unokája súg a magyaroknak

Tétnélküli meccsekkel kezdi a 2026-os évet a magyar labdarúgó-válogatott. Novemberben az írek elleni vereséggel eldőlt, hogy pótselejtezőn sem harcolhatunk a világbajnoki szereplésért, így szombaton a szlovének, jövő kedden a görögök ellen a csapatépítés a fő szempont Marco Rossi szövetségi kapitány számára. A magyar-szlovén meccs előtt a mérlegünk negatív.

Marco Rossi bátran kísérletezhet a magyar-szlovén meccsen (Fotó: Nemzeti Sport)

Eddig egyszer nyertünk, háromszor kikaptunk, tehát éppen itt az ideje a második sikerünknek a magyar-szlovén labdarúgó felkészülési meccsen szombaton (Puskás Aréna, 18 óra, TV: m4Sport). A legutóbbi vb-selejtezőn a vendégek képtelenek voltak érdemlegeset felmutatni, ezért gondolta Matjaz Kek korábbi szövetségi kapitány azt, hogy utat ad valaki másnak, és leköszönt tisztéről.

Magyar-szlovén a csapatkeresés jegyében

A helyére érkezett egykori 101-szeres válogatott védő, Bostjan Cesar azt ígéri, a múlténál rámenősebb futballra állítja át a nemzeti legjobbakat. Ezért aligha óvatoskodó vendégeket látunk majd a Puskás Arénában. Az Aranycsapat néhai fedezete, Bozsik József azonos keresztnevű unokája, a magyar exkapitány Bozsik Péter fia, a szlovén második ligás Lendva vezetőedzőjeként ismeri az új szlovén szakvezetőt.

„Cesar a támadójátékot erőltető tréner, aki alighanem a Manchester Unitedben futballozó 22 éves Benjamin Sesko köré építi majd új együttesét. Ezt csak a jövőben teheti meg, mert az angliai légiós sérülése miatt nem utazik Budapestre. Az Atlético Madrid kapusa, Jan Oblak szintén sérült, továbbá a Dinamo Zagrebet erősítő Miha Zajc sem vállalta a meccset. A szlovén védelemben alappillér a Leeds Unitedben futballozó Jaka Bijol, míg a Celje-erősség Svit Seslar szervezheti a játékot. A támadósorban a gyors újpesti Aljosa Matko okozhat főfájást, míg az MTK-ban szereplő Adrian Zeljkovicra ildomos lesz ügyelni”

– mutatta be a vendégeket a Metropool kérésére Bozsik József, aki jól végzi a dolgát Szlovéniában.

Bozsik József unokája úgy vélte: lendületes, élvezetes 90 percet láthatnak a Puskás Aréna nézői, elvégre az őszi Nemzetek Ligája-sorozat előtt Cesar olyan futballt szeretne látni, ami emlékezetes bemutatkozásaként marad meg számára, de Marco Rossi évadnyitó célja a sérülések ellenére ugyanez a magyar válogatottal.