Kiderült: ezért forgatták a Last Christmas klipjét a bankárok országában

Sokak számára a legjobb karácsonyi dal a George Michael és Andrew Ridgeley alkotta WHAM! duó Last Christmas című dala. A jövőre 40 éves dal klipje kapcsán most számos kulisszatitokra fény derült, miután az idei karácsonyi szezonra egy lábjegyzetes videó került ki a formáció hivatalos YouTube-csatornájára.

Fotó: Pixabay.com (Képünk illusztráció)

Ezért forgatták a zenés videót a bankárok országában

Svájc a bankárok országa, ám nem a pénzvilág, de még csak nem is a csoki vonzotta oda a rendezőt, Andrew Monahant és stábját, no meg a zenészeket: hanem a hó. Európában ugyanis nem sok hely akad, ahol ősszel összehozható egy téli forgatás. Ráadásul 1984-ben Svájcon kívül az öreg kontinensen meglehetősen kevés hó esett, így lett végül a Last Christmas klipjének forgatási helyszíne a svájci Saas-Fee – írja a CapitalFM.

Lerobbant sífelvonó, fűtetlen forgatási helyszín – több szempontból is emlékezetes volt a forgatás

A klipben látható belső felvételeket egy fűtetlen apartmanban vették fel, ahol annyira hideg volt, hogy többször is szünetet kellett tartani a szereplők felmelegítése érdekében. A klipben látható sífelvonó is emlékezetes élményt kínált, mivel félúton lerobbant, így 20 percig lógtak a szereplők a levegőben... S ha mindez nem lett volna elég, a filmben látható bross, amit Andrew Ridgeley édesanyja adott kölcsön, a forgatás során elveszett. Szerencsére később megtalálták a hóban...

A Last Christmas vagy az All I Want For Christmas Is You klipje népszerűbb?

Lehet vitatkozni, melyik a nagyobb karácsonyi sláger, a WHAM! vagy Mariah Carey ünnepi dala, ugyanakkor a számok beszédesek. A George Michael jegyezte Last Christmas eredeti videoklipje 873 millió feletti megtekintésnél jár a YouTube-on (szemben Mariah Carey All I Want For Christmas Is You című eredeti videójával, amit „csak” 780 millióan láttak 2023 karácsonyáig. Más kérdés, hogy az énekesnő többféle videót, illetve a dal újra felvett változatához is készített klipet, melyek ITT, illetve ITT, valamint ITT és ITT láthatók.)