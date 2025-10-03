RETRO RÁDIÓ

Lenyomta a WHAM!, Mariah Carey és Csondor Kata slágerét: ez a magyarok kedvenc karácsonyi felvétele 2025-ben

Mariah Carey idén nem lett dobogós. Ez a magyarok kedvenc karácsonyi felvétele 2025-ben.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.10.03. 16:00
mariah carey Wham felvétel kedvenc karácsony

Napokig zajlott a szavazás a Facebookon arról, hogy melyik dallal induljon az idei karácsonyi szezon a Christmas FM Hungaryn. Végre eldőlt: ez a magyarok kedvenc karácsonyi felvétele 2025-ben.

ez a magyarok kedvenc karácsonyi felvétele 2025-ben, Christmas,Market,In,Budapest,In,Front,Of,The,St.,Stephen's
Pisloghatnak a világsztárok: ez a magyarok kedvenc karácsonyi felvétele 2025-ben
 Fotó: mapman/Shutterstock

Átrendeződött a tavalyi toplista: ez a magyarok kedvenc karácsonyi felvétele 2025-ben

Léteznek örök kedvencek a karácsonyi slágerek és előadóik között, melyek kapcsán úgy tűnhet, bérelt helyük van a toplistákon. Ám pont az a jó a szavazásokban, hogy történhetnek meglepetések! És történtek is! A 2024-es top 10-ben még szerepelt Bing Crosbytól a White Chrismas, a brit humorista és az angol énekesnő kettősétől, Mel & Kimtől a Rockin’ Around The Christmas Tree, no meg a Reszkessetek, betörők! című film ismert dallama, a Somewhere in My Memory John Williamstől, ám idén hiába is keressük őket a legjobb tízben. Felkerült viszont a sikerlistára egy másik karácsonyi mozi, a Polar Expressz megindító tételének magyar változata, valamint két hazai előadó, Zséda és a TNT egy-egy ünnepi dala. 2025-ben pedig Csondor Kata lenyomta dobogóról Mariah Carey-t. A 2024-es top 10-ről ITT irtunk, a friss, 2025-ös karácsonyi sikerlistát pedig mutatjuk, melynek élén nem történt változás: a második helyen idén is a WHAM! és a Last Christmas áll, míg az élen a Téli rege található Szabó Gyula előadásában, Komáromi Pisti zenei kíséretével. 

2025. Top 10 karácsonyi dalok

10. Polar Express: Bűvös éj 

9. Pintér Béla: Gyere el a jászolhoz 

8. Frank Sinatra: Have Yourself a Merry Little Christmas 

7. Zséda: Szürke Patás 

6. TNT: Fehér karácsony 

5. Chris Rea: Driving Home for Christmas 

4. Mariah Carey: All I Want For Christmas is You 

3. Csondor Kata: Add tovább 

2. WHAM!: Last Christmas 

1. Szabó Gyula: Karácsonyi Rege

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu