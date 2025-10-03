Lenyomta a WHAM!, Mariah Carey és Csondor Kata slágerét: ez a magyarok kedvenc karácsonyi felvétele 2025-ben

Napokig zajlott a szavazás a Facebookon arról, hogy melyik dallal induljon az idei karácsonyi szezon a Christmas FM Hungaryn. Végre eldőlt: ez a magyarok kedvenc karácsonyi felvétele 2025-ben.

Pisloghatnak a világsztárok: ez a magyarok kedvenc karácsonyi felvétele 2025-ben

Fotó: mapman/Shutterstock

Átrendeződött a tavalyi toplista: ez a magyarok kedvenc karácsonyi felvétele 2025-ben

Léteznek örök kedvencek a karácsonyi slágerek és előadóik között, melyek kapcsán úgy tűnhet, bérelt helyük van a toplistákon. Ám pont az a jó a szavazásokban, hogy történhetnek meglepetések! És történtek is! A 2024-es top 10-ben még szerepelt Bing Crosbytól a White Chrismas, a brit humorista és az angol énekesnő kettősétől, Mel & Kimtől a Rockin’ Around The Christmas Tree, no meg a Reszkessetek, betörők! című film ismert dallama, a Somewhere in My Memory John Williamstől, ám idén hiába is keressük őket a legjobb tízben. Felkerült viszont a sikerlistára egy másik karácsonyi mozi, a Polar Expressz megindító tételének magyar változata, valamint két hazai előadó, Zséda és a TNT egy-egy ünnepi dala. 2025-ben pedig Csondor Kata lenyomta dobogóról Mariah Carey-t. A 2024-es top 10-ről ITT irtunk, a friss, 2025-ös karácsonyi sikerlistát pedig mutatjuk, melynek élén nem történt változás: a második helyen idén is a WHAM! és a Last Christmas áll, míg az élen a Téli rege található Szabó Gyula előadásában, Komáromi Pisti zenei kíséretével.

2025. Top 10 karácsonyi dalok

10. Polar Express: Bűvös éj

9. Pintér Béla: Gyere el a jászolhoz

8. Frank Sinatra: Have Yourself a Merry Little Christmas

7. Zséda: Szürke Patás

6. TNT: Fehér karácsony

5. Chris Rea: Driving Home for Christmas

4. Mariah Carey: All I Want For Christmas is You

3. Csondor Kata: Add tovább

2. WHAM!: Last Christmas

1. Szabó Gyula: Karácsonyi Rege