Azt hitték a papára, hogy demens: rejtett kamera igazolta szavait

Egy idős beteg férfi körül különös eltűnések történtek Skóciában. Hozzátartozói arra kezdtek gyanakodni, hogy az ápolónői segítségre szoruló nagypapánál ezek már az időskori demencia jelei. Ám unokája úgy döntött, biztos, ami biztos, rejtett kamerával megpróbál bizonyítékot szerezni. Nem várt eredményre jutott.

Biztonsági kamera buktatta le az ápolónőt (Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció)

A rejtett kamera ugyanis megörökítette azt a pillanatot, amikor egy edinburghi gondozó, Rita Mueti a rábízott idős férfi szobájában kutakodik, majd egy ajándékdobozt vesz ki a sértett szekrényéből...

Az Edinburgh Live beszámolója szerint Rita Mueti 2024. augusztus 16-án negyven fontot és legalább 30 font értékű ajándékcsomagot lopott el egy otthonból egy bankkártyával együtt.

Augusztus 25-én, hétfőn arról számoltak be, hogy Rita Muetit, aki a South Queensferry-i Professional Carers alkalmazottja volt, a Skót Szociális Szolgáltatások Tanácsával folytatott meghallgatást követően törölték a nyilvántartásból.

A családot felháboritották a történtek.

Több mint egy hete eltűnt a pénz, ezért feltettem egy kamerát. Ennek köszönhetően rajtakapták az ápolónőt, amint ellopta az ajándékcsomagot

– idézi az áldozat unokáját, a Daily Record.

A nő később bűnösnek vallotta magát, és 50 font kártérítést kell fizetnie.

Mélységesen megdöbbent és elszomorít minket egy volt alkalmazott cselekedete, aki a gondozásunkban lévő kiszolgáltatott személyektől lopott. Ez a viselkedés súlyos bizalomvesztést jelent, és teljesen ellentétes a Professional Carers értékeivel és normáival

– jelentette ki a Professional Carers.

Az ápolónőt elbocsájtotta a cég, mely kijelentette: teljes mértékben egyetértenek az ítélettel, továbbát lépéseket tesznek annak érdekében, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő.