Pusztító hírt közölt a meteogyógyász: eddig tart ki a hőség

Az elmúlt hetekben már sejthető volt, hogy az idei nyár hosszabb lesz, mint általában. Most pedig már az is egyértelmű, hogy a helyzet sokkal rosszabb, mint azt korábban vártuk.

Pokoli kánikula vár ránk a héten és hol van még a vége! (Fotó: Köpönyeg.hu)

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója korábban felhívta a figyelmet, hogy a hőhullám, amit most is érzünk, szinte végeláthatatlan lesz. Úgy tűnik, hogy igaza lett, hiszen most is annak hatásaitól kell tartanunk.

Az előrejelzések szerint szeptember végéig kitart a hőhullám, melynek mértéke ugyan csökkenhet, de még akkor is jóval melegebb lesz, mint az ilyenkor megszokott lenne

– árulta el a meteogyógyász. Nem csoda, ha egészen szeptember 5-éig, csütörtökig másodfokú hőségriasztást rendeltek el.

A folyamatos hőterhelés már csak azért is gyötri a szervezetünket, mert nincs lehetőségünk a felfrissülésre. Ehhez jön hozzá a szeptember 2-a, az új tanév kezdete, mely rengeteg plusz terhet ró a szervezetünkre.

Az iskolakezdés, az intenzív munka, a közlekedés megváltozása, a programok, a napi rutin átalakulása mind megnehezíti a szervezetünk regenerálódását.

Ha tartósan a tűző napon vagy, hosszasan tartó, megterhelő munkát végzel, sokáig vagy meleg helyen, azzal növeled a hőkifáradás és a hőguta kialakulásának esélyét, ami veszélyes. Bár ritkán halálos, de komoly szervi károsodást okozhat

– tette hozzá dr. Pintér Ferenc meteogyógyász. A következő pár napban tehát kiemelten fontos, hogy minden tőled telhetőt megtegyél azért, hogy a szervezeted ki tudja pihenni magát és alkalmazkodni tudjon a rázúduló nehézségekhez.

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász szerint nehéz napok elé nézünk (Fotó: VT / Metropol)

A Köpönyeg előrejelzése szerint szeptember 3-án kedden sem jön változás, marad a szeptemberi kánikula. Napos idő várható, zápor, zivatar előfordulásának szinte nulla az esélye. A nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul, ami minden bizonnyal megterhelő lesz a tanév második napján.

Szerdán forró, napos időjárás jön kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Csapadék az ország nagy részén továbbra sem várható. Helyenként élénk lehet a keleties szél. A csúcshőmérséklet ismét eléri a 32-37 fokot.