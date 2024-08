Rossz hír: Most aztán már tényleg retteghetünk az időjárástól

Bár a térségtől északra elvonul egy front, sajnos annak csupán negatív hatásaival találkozhatunk. Így az eddig érezhető kánikula okozta nehézségek köre olyan dolgokkal egészül ki, ami az emberek nagy részének tönkreteszi a mindennapjait.

Augusztus utolsó napjaiban sem enyhül jelentősen az idő / Fotó: Köpönyeg

Bár jó lett volna a hidegfront okozta lehűlés, ebben nem lesz részünk. Az ország nagy részén marad a kánikula, néhol legfeljebb 1-2 fokos lehűlés lehet, de ez is csak elszórtan

- mondta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. Az ország északi részén előfordulhat ugyan minimális változás, viharokra, viharos erejű széllökésekre, záporokra, zivatarokra is számíthatunk, de ez csupán arra lesz jó, hogy fülledtté, párássá tegye a levegőt.

„A tőlünk északra elvonuló front előbb egy hidegfronti, majd egy melegfronti szakasza halad el, amit az arra érzékenyek megérezhetnek. Több kellemetlenséggel is jár majd mindez, arról nem is beszélve, hogy a hőmérséklet alig változik” - jegyezte meg a meteogyógyász, aki szerint a meleg időjárás okozta panaszok mellé így több mindent is felírhatunk.

A magas hőterhelés, az ingadozó vérnyomás, a fejfájások széles skálája, a szív problémák, a légzési nehézségek, az alvás minőségének és mennyiségének romlása, a bizonytalanságérzet, a szorongásos panaszok, a pánikszerű reakciók lesznek jellemzők sok embernél, akár egészen egészséges fiatalok esetében is

- hangsúlyozta a szakember az augusztus 27-ei, keddi időjárás kapcsán.

A Köpönyeg előrejelzése szerint szerdán a napsütésé lesz a főszerep, az ország nagy részén nem várható csapadék, legfeljebb a Dunántúlon lehet egy-egy futó zápor. Már a hajnali órákban 15-22, délután pedig 30-36 fok várható. Az északkeleti szél főként a Dunától keletre lehet élénk.